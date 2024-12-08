Що подивитися ввечері: 4 найкращі фільми з харизматичною Кім Бейсінгер

Акторка Кім Бейсінгер є важливою постаттю в кіноіндустрії. З 1980-х років її кар'єра стрімко розвивається, а зараз Бейсінгер є однією з найпопулярніших зірок Голлівуду.

За кілька десятиліть у кар'єрі Кім Бейсінгер мала безліч визначних ролей. Сьогодні, 8 грудня, акторка святкує день народження – їй виповнився 71 рік. З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку найкращих фільмів з Кім Бейсінгер.

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"Таємниці Лос-Анджелеса"

Події фільму відбуваються у 1950-х роках, де в Лос-Анджелесі за ґратами опиняється бос місцевої мафії. Інші починають боротися за його місце. Боротися зі злочинцями починає поліція, працівники якої є суперниками не тільки на роботі, але в особистому житті.



Кім Бейсінгер у кіно / Кадр з фільму

В одному з найкращих кримінальних фільмів Бейсінгер грає фатальну жінку, додаючи їй рис привабливості та цинізму. За цю стрічку вона отримала Оскар. На думку багатьох критиків, роль Кейт у фільмі "Таємниці Лос-Анджелеса" – це пік її кар'єри та популярності.

"Бетмен"

Один з найкращих фільмів про супергероїв розповідає про сутичку Бетмена з його ворогом – Джокером. Кім Бейсінгер зіграла журналістку Вікі Вейл. Цей фільм один з найвідоміших з її участю і той, який заробив найбільше у прокаті.



Кім Бейсінгер у кіно / Кадр з фільму

"Круті чуваки"

Фільм розповідає про найманого охоронця та приватного детектива, які змушені працювати разом над справою про зниклу дівчину. У кожного з них доволі індивідуальні методи.



Кім Бейсінгер у кіно / Кадр з фільму

Ця комедія є однією з недооцінених. Кім Бейсінгер тут виконала роль другого плану, зігравши членкиню міністерства юстиції, яка теж є причиною того, чому герої потрапляють у серію кумедних випадків.

"Восьма миля"

Музичний фільм розповідає про молодого білого репера Джимі Стіма (роль якого виконав Емінем), який намагається одержати визнання серед темношкірих реперів.



Кім Бейсінгер у кіно / Кадр з фільму

Кім Бейсінгер зіграла матір Джимі Стіма. Вона постійно свариться з сином, однак вони намагаються разом долати труднощі. Це дуже складна й водночас переконлива роль.