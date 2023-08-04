З Умою Турман та Семюелем Джексоном: вийшов трейлер кримінальної комедії "Кімната вбивств"

Студія Shout! опублікувала трейлер нової кримінальної комедії "Кімната вбивств" (The Kill Room). Світова прем'єра фільму відбудеться 29 вересня.

Головні ролі зіграли Ума Турман та Семюель Л. Джексон. Це їхня перша робота разом з часів "Кримінального чтива".

Дивіться також 10 найочікуваніших фільмів серпня, які не можна пропустити

"Кімната вбивств": сюжет і трейлер

Фільм розповідає про артдилера, яка зв'язується з найманим убивцею та його босом, щоб провернути авантюру, пов'язану з відмиванням грошей у мистецтві.

Режисером "Кімнати вбивств" стала Ніколь Паоне ("День другодарування", 2018 рік). Окрім Уми Турман та Джексона, ще у стрічці знялися:

Джо Манганьєлло ("Супер Майк XXL"),

Дебі Мазар ("Славні хлопці"),

Ларрі Пайн ("Готель "Гранд Будапешт"),

Канді Баклі ("Пліткарка"),

Дрі Хемінгуей ("Горе-творець"),

Майя Гоук ("Дивні дива") – дочка Уми Турман та Ітана Гоука.

"Кімната вбивств": дивіться трейлер