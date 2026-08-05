"Я просто побачив динозавра біля смітника": режисер "Кінця Оук-стріт" Девід Роберт Мітчелл розповів, як народилась ідея фільму

аааУже 13 серпня в українських кінотеатрах стартує показ горор-трилера "Кінець Оук-стріт" – фільму, який змусить глядачів нервово озиратися ще довго після виходу із залу.

Уже 13 серпня в українських кінотеатрах стартує показ горор-трилера "Кінець Оук-стріт" – фільму, який змусить глядачів нервово озиратися ще довго після виходу із залу.



Режисер стрічки Девід Роберт Мітчелл, відомий своїм умінням перетворювати звичайні передмістя на джерело справжнього жаху, напередодні прем'єри поділився з 24 Каналом деталями зйомок та як дитяче захоплення динозаврами, атмосфера кіно 1980-х і випадкова прогулянка передмістям перетворилися на масштабну пригодницьку історію.

Про що фільм "Кінець Оук-стріт"



Фільм "Кінець Оук-стріт" / Фото imdb



У центрі фільму "Кінець Оук-стріт" – родина Платтів. Після загадкової космічної події вулицю Оук вириває з передмістя та переносить у невідоме місце. Герої незабаром усвідомлюють, що їхнє виживання залежить від того, чи зможуть вони триматися разом і зорієнтуватися у вже невпізнаваному середовищі.

Головні ролі у стрічці виконали Енн Гетевей, Юен Мак-Ґреґор, Мейзі Стелла та Крістіан Конвері. Сценаристом і режисером фільму став Девід Роберт Мітчелл, а серед продюсерів – Дж. Дж. Абрамс, Ганна Мінгелла, Джон Коен, Метт Джексон і Томмі Гарпер.

Звідки взялася ідея "Кінця Оук-стріт"

Чому, створюючи цю історію, ви зробили ставку саме на динозаврів, а не на будь-яких інших фантастичних істот?



Одержимість динозаврами – це, вважайте, моя сімейна спадщина. Батько все життя мріяв стати палеонтологом і практично не розлучався з книжками про динозаврів – я виріс у цій атмосфері. Додайте до цього стоп-моушн роботи Рея Гаррігаузена, які ми часто переглядали разом, зокрема "Долину Гвангі" (американський фільм жанру вестерн-фентезі 1969 року – примітка автора), де ковбої натрапляють на алозавра, – і стає зрозуміло, звідки в мене ця ідея фільму про динозаврів, яка з дитинства нікуди не зникала. Питання було тільки одне: якою саме має бути моя версія цієї історії.

Що ж мало статися, щоб дитяче захоплення динозаврами нарешті стало повнометражним фільмом?

Кілька років тому я просто гуляв своїм районом – звичайна прогулянка, нічого особливого – і проходив повз досить характерний будинок і провулок. І раптом уявив: а що, якщо там, у смітті, риється динозавр. Просто побачив цю картину чітко, ніби наяву. Зупинився й якийсь час дивився на неї – щось фантастичне посеред цілком буденного середньокласового кварталу. І подумав: я хочу написати історію, яка викликатиме саме таке відчуття. Хочу зняти фільм, що передасть той самий образ, який виник у мене в голові.

Події "Кінця Оук-стріт" розгортаються на початку 1980-х. Чому саме ця епоха стала ідеальною для вашої історії?

Я дитина 80-х, тож просто повертався думками до того часу, який для мене чимало важить. І, здається, у 70-х і 80-х справді знімали фільми зовсім іншого рівня – з персонажами, до яких по-справжньому прив'язуєшся й за яких щиро переживаєш. А вже потім цих героїв кидали у небезпечні, напружені обставини й змушували шукати вихід. І оскільки глядач уже встиг полюбити персонажа, все видовище одразу набувало іншої ваги. Не хочу сказати, що зараз так не знімають – знімають, і непогано. Але, на мою думку, саме той період був своєрідною вершиною жанру.

Секрети зйомок "Кінця Оук-стріт"



Фільм "Кінець Оук-стріт" / Фото imdb



Ви не лише перенесли події в 1980-ті, а й відтворили естетику кіно того часу. Як народжувався цей візуальний стиль?

Ми вирішили знімати фільм у стилі, ближчому до того, як такі стрічки створювали наприкінці 1970-х і на початку 1980-х. Це означало не знімати надто багато матеріалу з різних ракурсів, дозволяти подіям розгортатися всередині кадру й уповільнити монтажний ритм. Ми хотіли додати трохи світла й радості в освітлення та композиції, особливо в певних частинах фільму, а також зберегти певний рівень натуралізму.

Глядач бачить лише кілька хвилин на екрані, але за ними часто стоять тижні підготовки. Яка сцена виявилася найскладнішою у виробництві й чому?

Є моменти з дещо складнішою операторською роботою, але я сподіваюся, що вони не сприйматимуться такими і під час перегляду все здаватиметься простим, навіть якщо насправді це було не так. Наприклад, переслідування алозавром вимагало багато пошуків локацій, планування і репетицій із камерою, щоб зрозуміти, як усе реалізувати. Тож за цим стояла дуже ретельна підготовка.

Сьогодні багато чого можна створити за допомогою комп'ютерної графіки. Чому для вас було важливо не покладатися лише на штучний інтелект, а знімати й у реальних локаціях?

Я був дуже радий, що нам вдалося знімати в Атланті, тому що для мене було надзвичайно важливо, аби район був справжнім. У нас є всі ці фантастичні створіння, дивні тварини, яких не існує. Тому, на мою думку, родина мала бути справжньою, нам були потрібні чудові актори, а також реальний район – без надмірної кількості зеленого екрана та комп’ютерно створених фонів.



Динозаври у фільмі не сприймаються як просто комп'ютерні ефекти – вони виглядають живими. Як вам вдалося досягти такого результату?

За створення динозаврів відповідала команда Industrial Light & Magic. Вони принесли всі свої знання і творчість у наші обговорення того, який вигляд повинні мати ці тварини, що буде цікавим саме для цього фільму і які унікальні елементи можна додати. Таким був процес: створити життя і переконатися, що це живі тварини, а не просто істоти, які існують заради окремих моментів у фільмі. Щоб у них відчувалися справжня фактура і життя.

Режисер пояснив, чому зробив ставку саме на Енн Гетевей



Фільм "Кінець Оук-стріт" / Фото imdb



У фільмі багато екшену, але найбільше запам'ятовуються самі герої. Наскільки важливою для вас була акторська команда?

Мені хотілося, щоб глядач не просто дивився на події, а щиро переживав за героїв. Завдяки Енн Гетевей, Юену Макгрегору, Мейзі Стеллі та Крістіану Конвері між персонажами виникла справжня хімія. Саме вона змушує повірити в цю історію, навіть коли на екрані починає відбуватися щось неймовірне.

У фільмі головну пару зіграли Енн Гетевей та Юен Макгрегор. Наскільки вони відповідали тим героям, яких ви уявляли ще на етапі написання сценарію?

Енн – просто неймовірна акторка. Я знав, що вона буде фантастичною, якщо нам пощастить і вона погодиться зніматися. Одна річ – драматичні моменти всередині сімейної історії, але коли ми перейшли до напруги, небезпеки й страху, вона підняла все на інший рівень. Ми всі це відчули – кожен, хто спостерігав.

Коли стало зрозуміло, що Енн і Юен зіграють чоловіка та дружину, батьків у цій родині, я був надзвичайно щасливий. Їхня взаємодія, хімія між ними, різні відтінки їхніх характерів були фантастичними.

Фільм "Кінець Оук-стріт: дивитись трейлер



