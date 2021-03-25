Зак Снайдер назвав улюблені фільми та серіали, які варто побачити кожному
Після прем'єри режисерської версії "Ліги справедливості" весь світ не припиняє обговорювати роботу Зака Снайдера. На хвилі популярності режисер поділився улюбленими фільмами і серіалами, які зуміють вразити навіть вибагливих кіноманів.
До списку Зака Снайдера увійшли як його новинка кіно, так і роботи знаменитих колег Акіри Куросави, Стенлі Кубрика, Девіда Лінча, Джорджа Міллера, Рідлі Скотта та інших. На думку режисера, всі стрічки з його рейтингу змінили уявлення глядачів про кінематограф, тому є тією класикою, яку варто побачити кожному.
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Улюблені фільми і серіали Зака Снайдера: список
- "Ліга справедливості Зака Снайдера" (2021) – режисерська версія супергеройського фільму, де персонажі DC Comics стають на захист людства.
- "Космічна одіссея 2001 року" (1968) – науково-фантастичний фільм, який вважається однією з найкращих робіт Стенлі Кубрика та найбільш значущим проєктом через візуальні ефекти.
- "Той, хто біжить по лезу" (2007) – стрічка задала популярність на тему, що реальність може бути сфабрикована третьою стороною. Фільм Рідлі Скотта визнали найкращим науково-фантастичним проєктом, про що писали в BBC.
Гаррісон Форд у фільмі "Той, хто біжить по лезу" / Фото The Hollywood Reporter
- "Новий кінотеатр "Парадізо" (1988) – стрічка розповідає про різні етапи життя Сальватора де Віто, кожен з яких пов'язаний з кінематографом. Фільм завоював Оскар.
- "Небезпечні зв'язки" (1988) – класика світового кіно, яка покаже заплутану історію французької інтелігенції XVIII століття.
- "Поза законом" (1986) – чорно-біла комедія.
- "Дюнкерк" (2017) – військова драма Крістофера Нолана, яка змусила говорити про себе весь світ після перемоги на Оскарі.
"Дюнкерк": дивіться трейлер
- "Англійський пацієнт" (1996) – стрічка є шедевральною, про що свідчать 10 Оскарів та 2 Золотих глобуси в її арсеналі.
- "Втеча з Нью-Йорка" (1981) – фільм про ріст злочинності у США, коли Мангеттен перетворили на в'язницю. Випадково туди потрапляє президент, а на його порятунок відправляють колишнього військового на прізвисько Змій.
- "Драбина Іакова" (1990) – драма розповість про пораненого у В'єтнамі Іакова, який повертається у США та долає посттравматичний синдром з галюцинаціями.
- "Малі діти" (2006) – стрічка розповість про Сару і Бреда, які не є щасливими у шлюбі зі своїми коханими. Єдиною втіхою є діти. Випадкова зустріч людей з подібними труднощами запалює пристрасть.
- "Шалений Макс 2: Воїн дороги" (1981) і "Шалений Макс: Дорога гніву" (2015) – знаменита франшиза, яка підкорила світ.
- "Матриця" (1999) – перший фільм із науково-фантастичної франшизи про майбутнє. Невдовзі на екрани вийде 4 частина стрічки.
"Матриця" увійшла у список улюблених фільмів Зака Снайдера / Фото IMDb
- "Майкл Клейтон" (2007) – заплутаний трилер про адвоката, який береться за багатомільйонний позов проти хімічної компанії та опиняється в епіцентрі небезпечної змови.
- "Малголленд драйв" (2001) – неперевершений трилер Девіда Лінча, знятий у його сюрреалістичній манері.
- "Моя ліва нога" (1989) – оскароносний трилер, який розповість про життя мужнього чоловіка з інвалідністю Крісті Брауна.
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- "Ніч живих мерців" (1968) – фільм-жахів, який став класикою.
- "Старим тут не місце" (2007) – це історія про протистояння наркобаронам. Головний герой Мос знаходить понад 2 мільйони доларів на місці перестрілки. Чоловік стає мішенню та мусить боротись за життя.
- "Париж, Техас" (1984) – чудове роуд-муві про загадкову історію однієї сім'ї.
- "Гравець" (1992) – комедійний трилер розповість глядачам про продюсера Гріффіна Мілла, який починає отримувати листи з погрозами. Недоброзичливців у нього багато, а тому знайти автора погроз буде складно.
Фільм "Гравець" / Фото IMDb
- "Рашьомон" (1950), "Трон у крові" (1957) і "Охоронець" (1961) – культові фільми від японського режисера Акіри Куросави.
- "Рік і Морті" (2013 – досі) – комедійний мультсеріал про старого пияка-винахідника Ріка, який мандрує галактиками зі своїм внуком Морті.
- "Сім" (1995) – неперевершений детектив про серійного вбивцю, який змусить прикипіти до екранів.
- "Сім самураїв" (1954) – це класика японського кіно, яка увійшла до списку найбільш значимих фільмів світу.
- "Дивніше, ніж в раю" (1984) – стрічка про емігранта Віллі, який освоюється в США та допомагає кузині Єві так само це зробити.
- "Трамвай "Бажання" (1951) – неперевершена драма з Марлоном Брандо у головній ролі.
- "Бандити в часі" (1981) – пригодницький фільм, в якому головні герої завдяки карті можуть подорожувати в часі, щоб шукати бажані скарби.
- "Твін Пікс: Крізь вогонь" (1992) – це приквел до знаменитого серіалу Девіда Лінча, який розкаже про останній тиждень життя Лори Палмер.
"Твін Пікс: Крізь вогонь" / Фото Sweet.tv
- "Справжній детектив" (2014 – досі) – чудовий детективний серіал, герої якого прагнуть затримати серійного вбивцю, який їх завжди випереджає.
- "Непрощений" (1992) – вестерн з Клінтом Іствудом, який отримав 4 премії Оскар.
- "Плата за страх" (1953) – екранізація роману Жоржа Арно, який розповідає про безробітного Маріо та його небезпечну мандрівку.
- "Небо над Берліном" (1987) – фільм про двох ангелів Даміеля і Кассіеля, які спостерігають за людьми та читають їхні думки. Все, що вони мають – дух і думку, але не почуття. Та коли Даміель закохується в акробатку Маріон, він починає задумуватись над смертним життям.
Зак Снайдер назвав улюблені фільми і серіали: дивіться відео
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