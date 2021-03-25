После премьеры режиссерской версии "Лиги справедливости" весь мир не перестает обсуждать работу Зака Снайдера. На волне популярности режиссер поделился любимыми фильмами и сериалами, которые смогут поразить даже искушенных киноманов.

В список Зака ​​Снайдера вошли как его новинка кино, так и работы знаменитых коллег Акиры Куросавы, Стэнли Кубрика, Дэвида Линча, Джорджа Миллера, Ридли Скотта и других. По мнению режиссера, все ленты с его рейтинга изменили представление зрителей о кинематографе, поэтому есть той классикой, которую стоит увидеть каждому. Смотрите также 10 непревзойденных фильмов для тех, кто хочет что-то изменить в жизни Любим ые ф ильмы и сериалы Зака ​​Снайдера: список "Лига справедливости Зака Снайдера" (2021) – режиссерская версия супергеройского фильма, где персонажи DC Comics становятся на защиту человечества.

"Космическая одиссея 2001 года" (1968) – научно-фантастический фильм, который считается одной из лучших работ Стэнли Кубрика и наиболее значимым проектом через визуальные эффекты.

"Бегущий по лезвию" (2007) – лента задала популярность на тему, что реальность может быть сфабриковано третьей стороной. Фильм Ридли Скотта признали лучшим научно-фантастическим проектом, о чем писали в BBC.

Харрисон Форд в фильме "Бегущий по лезвию" / Фото The Hollywood Reporter "Новый кинотеатр "Парадизо" (1988) – лента рассказывает о разных этапах жизни Сальвадора де Вито, каждый из которых связан с кинематографом. Фильм завоевал Оскар.

"Опасные связи" (1988) – классика мирового кино, которая покажет запутанную историю французской интеллигенции XVIII века.

"Вне закона" (1986) – черно-белая комедия.

"Дюнкерк" (2017) – военная драма Кристофера Нолана, которая заставила говорить о себе весь мир после победы на Оскаре. "Дюнкерк": смотрите трейлер "Английский пациент" (1996) – лента является шедевральной, о чем свидетельствуют 10 Оскаров и 2 Золотых глобуса в ее арсенале.

"Побег из Нью-Йорка" (1981) – фильм о росте преступности в США, когда Манхэттен превратили в тюрьму. Случайно туда попадает президент, а на его спасение отправляют бывшего военного по прозвищу Змей.

"Лестница Иакова" (1990) – драма расскажет о раненом во Вьетнаме Иакове, который возвращается в США и преодолевает посттравматический синдром с галлюцинациями.

"Как мал ые д ети" (2006) – лента расскажет о Саре и Брэде, которые не являются счастливыми в браке со своими любимыми. Единственным утешением есть дети. Случайная встреча людей с подобными трудностями зажигает страсть.

"Безумный Макс 2: Воин дороги" (1981) и "Безумный Макс: Дорога гнева" (2015) – знаменитая франшиза, которая покорила мир.

"Матрица" (1999) – первый фильм из научно-фантастической франшизы о будущем. Вскоре на экраны выйдет 4 часть ленты.

"Матрица" вошла в список любимых фильмов Зака ​​Снайдера / Фото IMDb "Майкл Клейтон" (2007) – запутанный триллер об адвокате, который берется за многомиллионный иск против химической компании и оказывается в эпицентре опасного заговора.

"Малголленд драйв" (2001) – непревзойденный триллер Дэвида Линча, снятый в его сюрреалистической манере.

"Моя левая нога" (1989) – оскароносный триллер, который расскажет о жизни мужественного человека с инвалидностью Кристи Брауне. Интересно Каждая лента обречена на успех: подборка лучших фильмов Люка Бессона "Ночь живых мертвецов" (1968) – фильм ужасов, который стал классикой.

"Старикам здесь не место" (2007) – это история о противостоянии наркобаронам. Главный герой Мос находит более 2 миллионов долларов на месте перестрелки. Человек становится мишенью и должен бороться за жизнь.

"Париж, Техас" (1984) – замечательный роуд-муви о загадочной истории одной семьи.

"Игрок" (1992) – комедийный триллер расскажет зрителям о продюсере Гриффина Милле, который начинает получать письма с угрозами. Недоброжелателей у него много, а потому найти автора угроз будет сложно.

Фильм "Игрок" / Фото IMDb "Рашьомон" (1950), "Трон в крови" (1957) и "Телохранитель" (1961) – культовые фильмы от японского режиссера Акиры Куросавы.

"Рик и Морти" (2013 – до сих пор) - комедийный мультсериал о старом пьяницы-изобретателе Рике, путешествующего галактиками со своим внуком Морти.

"Семь" (1995) – непревзойденный детектив о серийном убийце, который заставит прильнуть к экранам.

"Семь самураев" (1954) – это классика японского кино, которая вошла в список самых значимых фильмов мира.

"Страннее, чем в раю" (1984) – фильм об эмигранта Вилли, который осваивается в США и помогает кузине Еве так же это сделать.

"Трамвай "Желание" (1951) – непревзойденная драма с Марлоном Брандо в главной роли.

"Бандиты во времени" (1981) – приключенческий фильм, в котором главные герои благодаря карте могут путешествовать во времени, чтобы искать желаемые сокровища.

"Твин Пикс: Сквозь огонь" (1992) – это приквел к знаменитому сериалу Дэвида Линча, который расскажет о последней неделе жизни Лоры Палмер.

"Твин Пикс: Сквозь огонь" / Фото Sweet.tv "Настоящий детектив" (2014 – до сих пор) – замечательный детективный сериал, герои которого стремятся задержать серийного убийцу, который их всегда опережает.

"Непрощенный" (1992) – вестерн с Клинтом Иствудом, который получил 4 премии Оскар.

"Плата за страх" (1953) – экранизация романа Жоржа Арно, рассказывает о безработного Марио и его опасном путешествие.

"Небо над Берлином" (1987) – фильм о двух ангелов Дамиеля и Кассиэль, которые наблюдают за людьми и читают их мысли. Все, что они имеют – дух и мысль, но не чувства. К огда Дамиель влюбляется в акробатку Марион, он начинает задумываться над смертной жизнью. Зак Снайдер назвал любимые фильмы и сериалы: смотрите видео