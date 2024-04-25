Ракетою на Кремль: найгучніша великодня комедія "Крашанка" уже у кіно

У кінотеатрах стартує сімейна комедія "Крашанка" з улюбленими акторами Стасом Бокланом, Олесею Жураківською, Дашею Легейдою, Володимиром Гладким та Артуром Логаєм. Ця стрічка, що втілює бажання кожного українця – запустити ракету на Кремль, об'єднала українських зірок, сімейні цінності та вишуканий гумор!

У нашому новому матеріалі прочитаєте, про що сюжет "Крашанки". А також дізнаєтесь, чому вам точно варто подивитись цю стрічку зі своїми найближчими людьми.

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Про що сюжет комедії "Крашанка"

Дві сестри (Олеся Жураківська, Даша Легейда) та їхній брат (Володимир Гладкий) повертаються до рідного будинку свого дитинства, де проживає їхній тато (Станіслав Боклан). Сусіди розповідають, що з початком війни старий став дивним і проводить більшість часу у своїй майстерні. Діти вирішують з'ясувати, що саме трапилося з їхнім батьком, і в цьому їм допомагає онук.

"Крашанка": дивіться онлайн трейлер фільму

Виявляється, що дід був зайнятий будівництвом ракети, щоб атакувати ворожу столицю. У нього є всі необхідні креслення і значний досвід у цій справі. Йому лише трохи не вистачило наполегливості та терпіння, щоб завершити проєкт, особливо коли молодь, яка нічого не розуміє, постійно втручається у справи.

Кому сподобається ця стрічка

Комедія "Крашанка" точно сподобається усім, хто уже в очікуванні улюбленого сімейного свята – Великодня. Час, коли родина збирається за одним столом. Ця стрічка також буде до вподоби тим, хто обожнює українських акторів, а також робить усе для нашої великої, спільної перемоги.

Дуже тепла, чудова, сімейна історія, яка потрібна кожному з нас зараз. Як для людини, для якої сімейні традиції дуже важливі й сім'я завжди на першому місці, фільм дарує дуже теплі, яскраві емоції. Комедія, яка на 1,5 години змушує забути про всі незгоди та просто класно провести час і отримати масу позитивних емоцій!,

– каже про стрічку Ірина Кудашова.

У ролях: Станіслав Боклан, Олеся Жураківська, Даша Легейда, Володимир Гладкий, Михайло Пулянський, а також Артур Логай, Людмила Загорська, Євген Сенчуков, Ігор Портянко, Наталя Кобизька.

Не пропустіть сімейну комедію "Крашанка", що пронизана бажанням перемоги! Вона вже доступна з 25 квітня у всіх кінотеатрах країни!