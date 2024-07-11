Від номінантів на Оскар: в український прокат вийшла мальована анімаційна драма "Кріпачка"

3 11 липня в широкий прокат вийшла стрічка подружжя ДК (Дороти Кобєля) і Г’ю Велчман. "Кріпачка" — це мальована історія нелюбові.

Герої стрічки заговорили голосами акторок театру і кіно Наталки Денисенко та Наталі Сумської, а також актора театру і кіно, кінооглядача і засновника YouTube-каналу "Загін кіноманів" Віталія Гордієнко. Фільм взяв головну нагороду міжнародного кінофестивалю глядацького кіно Миколайчук OPEN.

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В український прокат вийшов фільм "Кріпачка"

"Кріпачка" (в оригіналі – Chłopi) розповідає історію красуні Ягни, яка виходить заміж за заможного вдівця Борину проти своєї волі. Попри заміжжя, молода дівчина пізнає досвід щирого та пристрасного кохання з сином нелюба, Антеком. Події стрічки розгортаються наприкінці 19 століття в польському селі Липці. Ягна закута в "клітку" патріархального устрою, через що стикається з неприйняттям себе і своїх бажань у суспільстві.

"Кріпачка": дивіться онлайн трейлер фільму

Художники-аніматори створили близько 85000 картин для стрічки. До роботи над стрічкою долучилося близько 100 митців з 4 країн, що виступили в ролі ко-продюсерів фільму: компаній BrekThru Films у Польщі, Art Shot у Литві, Digital Kraft у Сербії та MOREFILM в Україні. Продюсерками з української сторони виступили Ольга Журженко та Десняна Рожкова.

Культурне життя в Україні триває. Київ – незламне місто, яке буде триматися аж до перемоги. Дякуємо кінотеатру "Жовтень", який завжди радо презентує польські фільми на широкому екрані. І кожному, хто був і буде присутній у кінозалі, що цікавитеся польською культурою і підтримуєте український кінопрокат. Разом ми – сила! Слава Україні!

– додає Польський інститут.

Дивіться фільм "Кріпачка" з 11 липня в усіх кінотеатрах України!