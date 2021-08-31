Кінофестиваль у Венеції: на конкурсних програмах вперше представлять 3 українські фільми

Венеційський кінофестиваль є одним з найпрестижніших у світі. Вперше на масштабній події у 2021 році Україну представлятимуть одразу 3 фільми.

На кінофестивалі у Венеції відбудеться світова прем'єра фільму "Відблиск" Валентина Васяновича в основному конкурсі. Це друга робота режисера, яка потрапила в основну програму заходу за період незалежності України.

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"Відблиск" конкуруватиме із фільмами Педро Альмодовара, Паоло Соррентіно та інших іменитих творців. Водночас у конкурсній програмі "Горизонти" покажуть "Носорога" Олега Сенцова і "Цензорку" словацького режисера Петера Керекеша.

"Дуже добре, що світ цікавиться нашою історією і хоче дивитися, що у нас відбувається. Хотілося б змінити майбутню нашу історію і з трошки іншим жанром потрапляти, але як є", – зазначив голова Ради з державної підтримки кінематографії Артем Колюбаєв.



Кадр з фільму "Відблиск" Васяновича / Фото з сайту Держкіно

Фільм Сенцова пройшов складний шлях

Деякі українські фільми, представлені на Венеції у 2021 році, пройшли непростий шлях до свого створення. Наприклад, стрічка Сенцова "Носоріг", яку режисер планував знімати ще 2012 року й навіть пройшов тоді відбір Держкіно. Втім повноцінно розпочати знімання так і не вдалось через активну участь Сенцова в Євромайдані і подальший полон в Росії.

"За 5 років ув'язнення я написав декілька сценаріїв, але до цієї історії я не охолов. Хотів її знімати, бо розумів, що вона більш складна, ніж здається на перший погляд. Для мене це новий ступінь до більш серйозних фільмів", – розповів Сенцов.



Кадр з фільму "Носоріг" Сенцова / Фото з сайту Держкіно

Залучення приватного бізнесу в індустрію

Продюсери та кіновиробники зазначають, що Україна починає робити перші поважні кроки у міжнародному кіно. Говорять про той факт, що українську індустрію нарешті сформували і це стало можливим за підтримки Держкіно. Водночас щодо залучення приватного бізнесу до фінансування авторського кіно відповідь невтішна.

"Вкладати у кіно можна тоді, коли це має сенс економічно. В Україні ми заходили у карантин з 500 залів, а не кінотеатрів. Для порівняння, у Польщі більше ніж 3 тисячі залів", – наголосив продюсер фільму "Відблиск" Володимир Яценко.

За словами продюсера, пропонувати співпрацю бізнесу можна тоді, коли є гарантія, що вкладені у фільм гроші їм повернуться. В Україні наразі про це говорити зарано.



Кадр з фільму "Цензорка" / Фото з сайту Держкіно

Українське кіно виходить на міжнародний ринок

Все частіше Україна бере участь у копродукції, коли до створення однієї стрічки залучають декілька країн. До прикладу, крім України, фільм Сенцова "Носоріг" фінансували Польща та Німеччина, а стрічка "Цензорка" Керекеша - спільного виробництва Словаччини, Чехії та України.

Завдяки такому підходу, в Україні з'являються автори та спеціалісти, яких вже знають за кордоном. Українські актори у такий спосіб отримують шанси потрапити у закордонні фільми.

Кожен фільм, який поїде у Венецію, це також робота акторів. Якщо на них подивляться інші професіонали, режисери, вони їх можуть обрати у свій фільм, який стосуватиметься України або Східної Європи,

– пояснив співпродюсер "Носорога" й "Цензорки" Денис Іванов.

Актриса Марія Клімова виконала головну роль у фільмі "Цензорка", яка стала дебютом у її кар'єрі, адже до цього вона виступала лише у театрі. Сюжет розповідає історію молодої жінки Лесі, яку засудили до ув'язнення в одній із виправних установ Одеси. Оскільки кіно було морально складним, міжнародна знімальна команда потребувала часу на відпочинок після завершення роботи.



Фільм "Цензорка" знімали у виправній колонії / Фото з сайту Держкіно

"На території тюрми важка атмосфера, тому ми змушені були ввечері виїжджати й зустрічатися на морі. Розмовляли на інші теми й відпочивали від атмосфери. Ми дуже зблизилися й спілкуємося досі", – зауважила Клімова.

Показ фільмів на Венеційському кінофестивалі розпочнеться 1 вересня 2021 року. Дізнатися імена переможців можна буде уже 11 вересня.

Українські фільми покажуть на Венеційському кінофестивалі: дивіться відео 24 каналу