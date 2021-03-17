Кіноляпи у знаменитих фільмах, які ви могли не помітити

Навіть найталановитіші режисери світу не можуть врахувати все, а тому знамениті фільми переповнені кумедними кіноляпами. Ми вирішили підібрати смішні неточності у кіно, які зуміли побачити тільки уважні глядачі.

Сучасна техніка чи пластикові склянки в історичних драмах, або ж представник знімальної групи у кадрі: мережа рясніє кіноляпами у фільмах. 24 канал підібрав найсмішніші з них.

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"Гладіатор" (2000)

Фільм "Гладіатор" зумів підкорити весь світ неперевершеною грою Рассела Кроу та історією про його персонажа Максимуса. Здавалось би, автори культової стрічки врахували все: колоритні пейзажі, костюми того часу та взуття. За даними BrightSide, на одному з кадрів глядачі змогли побачити літак, що пролетів у небі, коли камера була сфокусована на головному акторі.



В "Гладіаторі" можна побачити літак / Фото BrightSide

Таку саму неточність допустили автори фільму "Троя".



Кіноляп у фільмі "Троя" / Фото BrightSide

"Титанік" (1997)

Джеймс Камерон не перевірив факти зі сценарію та викликав чималий регіт у мережі. Однією зі знакових сцен у "Титаніку" є перша розмова головних героїв Джека і Роуз. Коли багатійка вирішила стрибнути у крижаний океан, персонаж Леонардо Ді Капріо зупинив її. Щоб відмовити дівчину від самогубства, Джек розповів про зимову риболовлю на озері Виссота, що розташоване у штаті Вінсконсин. Здавалось би, що тут особливого? Однак озеро утворилось під час будівництва електростанції у 1917 році, а "Титанік" потонув на 5 років раніше.



Кадр з фільму "Титанік" / Фото Empire

Окрім цього, та сама корма корабля змінювалась кілька разів за фільм. Ймовірно, для зйомок були розроблені 2 муляжі, тому й автори "Титаніка" допустили цю неточність.



Корма "Титаніка" змінювалась у фільмі / Фото BrightSide

"Дедпул 2" (2018)

Журналісти Screen Rant нарахували понад 20 кіноляпів у нетиповій супергеройській стрічці "Дедпул". Це і непостійна швидкість регенерації головного персонажа, і чарівне зцілення костюма, який не може відновлюватись самостійно, і нескінченні мечі Дедпула тощо. Привернули увагу глядачів і малюнки, які робив цей супергерой. Зокрема, коли Дедпул пояснює своїм підлеглим план з перехопленням, він обводить ціль червоним олівцем. А вже на другому кадрі його немає.



"Дедпул 2" / Фото Люкс ФМ

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"Пірати Карибського моря: Прокляття "Чорної перлини" (2003)

А от в "Піратах Карибського моря" представник знімальної групи випадково потрапив у кадр. Тому на фоні акторів в автентичних костюмах закрався чоловік у білосніжній футболці і ковбойському капелюсі. Чи то режисеру Гору Вербінскі настільки сподобався цей кадр, чи то просто зіграла неуважність, однак цей дубль помістили у фінальну версію фільму.



Кіноляп у "Піратах Карибського моря" / Фото BrightSide

Та це є, мабуть, одним з найпоширеніших кіноляпів у кінематографі. Про це свідчить кадр з фільму "Сутінки", де на склі авто можна побачити знімальну камеру.



Недолік у фільмі "Сутінки" / Фото BrightSide

"Далласький клуб покупців" (2013)

Навіть в оскароносних фільмах можна знайти цікаві кіноляпи. Так, у "Даллаському клубі покупців", на перший погляд, все було бездоганно. Однак уважні любителі кіно помітили, що позаду Меттью Макконехі висів постер із Lamborghini Aventador. Ця модель авто поступила у продаж у 2011 році, в той час як фільм розповідав про події 1985-го.



"Далласький клуб покупців" / Фото BrightSide

"Кримінальне чтиво" (1994)

Прорахувався і талановитий режисер Квентін Тарантіно. У фільмі головні герої Вінсент і Джулс вирушають на завдання боса. У квартирі стається перестрілка, в результаті чого двоє відчайдухи залишаються живими. Та якщо придивитись до кадрів, як це зробили в Esquire, на стінах були сліди від куль ще до того, як головні герої відкрили вогонь.



Кадр з фільму "Кримінальне чтиво" / Фото Esquire

Не менше реготу викликали кадри з "Термінатора", де виконавець головної ролі Арнольд Шварценеггер прикриває свого колегу по фільму. На шкіряній куртці Термінатора з'являються десятки дірок від куль. А вже у наступному кадрі одяг магічним чином полатав себе.



Неточності у фільмі "Термінатор" / Фото BrightSide

"Джанґо вільний" (2012)

Мабуть, всі переглянули популярний фільм "Джанґо вільний". Глядачі звернули увагу на те, наскільки правдоподібно зіграв кожен з акторів стрічки. До прикладу, Леонардо Ді Капріо насправді поранив руку і не припинив грати свою сцену. Тому цей фрагмент був дуже реалістичним.

Однак і тут не врахували всіх історичних деталей. Зокрема, мова йде про стильні окуляри, які носить головний герой. Цей аксесуар можна було придбати з 1929 року. Тому у фільмі, де описуються події 1858 року, це виглядало дивно.



Головний герой "Джанґо вільний" не міг носити окуляри / Фото Screen Rant

Історичні факти не врахували у багатьох фільмах. У "Назад у минуле" можна побачити гітару, яка з'явиться на 3 роки пізніше подій стрічки, у "Світі Юрського періоду" не врахували, що ДНК не може зберігатись у янтарі стільки часу, а в "Зеленій милі" відбулась страта на електричному стільці, хоч вона була заборонена у тому штаті до 1941 року. І це далеко не всі історичні кіноляпи, які можна знайти у стрічках.

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"На драйві" (2017)

Автори фільму "На драйві" допустили неточності під час сцени видовищної погоні. На одному кадрі видно пасажирів на задньому сидінні, а вже на іншому дублі вони зникають.



Погоня у фільмі "На драйві" / Фото "Люкс ФМ"

Злам програми за кілька секунд

Всі ці кіноляпи глядачі з легкістю пробачають кінотворцям. І навіть те, що на головного героя противники нападають по черзі, щоб кіноман міг насолодитись цією перемогою, тільки в окремих випадках викликає роздратування.

А от найпоширенішим кіноляпом у стрічках, що змушує всіх сміятись, є те, що генії зламують комп'ютерні програми і навіть урядові сайти за лічені секунди. "8 подруг Оушена", "Місія нездійсненна", "Сноуден", "Пароль "Риба-меч", "Дівчина з татуюванням дракона" – це далеко не весь список стрічок, де можна побачити це. Але в реальному житті все далеко не так працює, що вирішили показати блогери у кумедному ролику.

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