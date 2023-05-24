Збитки на 4,4 мільйона гривень: справу із махінаціями довкола кіностудії Довженка передали в суд

23 травня 2023 року НАБУ і САП подали до суду справу проти колишнього головного інженера ДП "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка" та генерального директора приватної компанії. Їх звинувачують у розкраданні понад 4,4 мільйона гривень.

Дії обох осіб розглядаються як кваліфіковані злочини згідно зі статтею 191 частиною 5 Кримінального кодексу України, а колишньому директору ТОВ додатково інкримінують порушення статті 209 частиною 1 Кримінального кодексу України.

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Справу щодо махінацій довкола кіностудії Довженка скеровано до суду

Під час розслідування встановили, що у листопаді 2018 року ДП "Кіностудія ім. О. Довженка" оголосило відкриті торги на закупівлю телевізійного та аудіовізуального обладнання. Проте, на той момент генеральний директор компанії уклав домовленість з головним інженером державного підприємства про "співпрацю". Це призвело до перемоги компанії в торгах та укладення з нею договору, який не передбачав жодних санкцій за порушення термінів постачання обладнання.

Згідно з умовами торгів, обладнання для кіностудії повинно було бути поставлено до кінця 2018 року. Однак цього не сталося, проте колишній головний інженер повідомив керівництво про інше. В результаті цього державне підприємство сплатило приватній компанії за обладнання, яке не було отримано. Фактичне постачання відбулося лише у квітні 2019 року, але не в повному обсязі. Вартість непоставленого та оплаченого обладнання становить понад 4,4 мільйона гривень. Ці кошти вважаються заволодінням обвинувачених, за що їм інкримінують злочин.

Нагадаємо, у вересні 2022 року їм було повідомлено про підозру. 14 березня 2023 року колишньому генеральному директору приватної компанії було змінено повідомлення про підозру, додатково інкримінувавши йому ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація коштів). Того ж дня розслідування завершили.