"Кіновернісаж просто неба" оголосив про співпрацю із KISFF
Джерело:24 канал
"Кіновернісаж просто неба" цього року об’єднався із Київським міжнародним фестивалем короткометражних фільмів KISFF 2021, який триває у Києві з 4 до 8 серпня.
До десятиріччя фестивалю просто неба в парку ім. Тараса Шевченка будуть показані дві програми KISFF. Про це повідомляють представники фестивалю "Кіновернісаж просто неба".
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"Український короткий метр: становлення"
У рамках цієї ретроспективи усі охочі зможуть подивитися під зорями короткометражні фільми:
- Нарімана Алієва;
- Катерини Горностай;
- Павла Острікова;
- Марини Степанської;
- Анатолія Лавренішина.
А також прослідкувати, як змінився український короткий метр за десятиліття в програмі "KISFF 10 років: вибрані українські фільми". Ці стрічки пройшли випробування часом і досі залишаються актуальними."Головна мета "Кіновернісажу просто неба" – це промоція українського кіно. Тож, ми з радістю відреагували на пропозицію KISFF стати одним із майданчиків кінофестивалю. До того ж, наш проєкт присвячено 30-річчю Незалежності України, і цілком логічно присвятити покази ретроспективі українського короткометражного кіно", – зазначає продюсерка проєкту Поліна Герман.
Відкриє покази програма "KISFF 10 років: вибрані українські фільми", де глядачі побачать ті фільми, які найбільше запам'ятались організаторам за всі роки існування фестивалю:
- "Післясмак" Юри Катинського;
- Е.В.А Джіджі Бен Арці;
- "Точка" Артема Беркалова;
- "Жуйка" Ольги Макарчук;
- THE END Микити Лиськова.
"Український короткий метр: становлення"
У програмі – фільми представляли Україну на найпрестижніших міжнародних фестивалях:
- "Канікули" Марини Степанської;
- "Крамниця співочих пташок" Анатолія Лавренішина;
- "Між нами" Катерини Горностай;
- "Випуск'97" Павла Острікова;
- "Без тебе" Нарімана Алієва.