"Кіновернісаж просто неба" оголосив про співпрацю із KISFF

"Кіновернісаж просто неба" цього року об’єднався із Київським міжнародним фестивалем короткометражних фільмів KISFF 2021, який триває у Києві з 4 до 8 серпня.

До десятиріччя фестивалю просто неба в парку ім. Тараса Шевченка будуть показані дві програми KISFF. Про це повідомляють представники фестивалю "Кіновернісаж просто неба".

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"Український короткий метр: становлення"

У рамках цієї ретроспективи усі охочі зможуть подивитися під зорями короткометражні фільми:

Нарімана Алієва;

Катерини Горностай;

Павла Острікова;

Марини Степанської;

Анатолія Лавренішина.

А також прослідкувати, як змінився український короткий метр за десятиліття в програмі "KISFF 10 років: вибрані українські фільми". Ці стрічки пройшли випробування часом і досі залишаються актуальними.

Тож, ми з радістю відреагували на пропозицію KISFF стати одним із майданчиків кінофестивалю. До того ж, наш проєкт присвячено 30-річчю Незалежності України, і цілком логічно присвятити покази ретроспективі українського короткометражного кіно", – зазначає продюсерка проєкту Поліна Герман.

Відкриє покази програма "KISFF 10 років: вибрані українські фільми", де глядачі побачать ті фільми, які найбільше запам'ятались організаторам за всі роки існування фестивалю:

"Післясмак" Юри Катинського;

Е.В.А Джіджі Бен Арці;

"Точка" Артема Беркалова;

"Жуйка" Ольги Макарчук;

THE END Микити Лиськова.

"Український короткий метр: становлення"

Обговорення з творцями стрічок. Коли: 5 серпня, початок обговорення о 20:30, початок показу о 21:00. Вхід вільний.

У програмі – фільми представляли Україну на найпрестижніших міжнародних фестивалях:

"Канікули" Марини Степанської;

"Крамниця співочих пташок" Анатолія Лавренішина;

"Між нами" Катерини Горностай;

"Випуск'97" Павла Острікова;

"Без тебе" Нарімана Алієва.

Обговорення з творцями стрічок. Коли: 7 серпня, початок обговорення о 20:30, початок показу о 21:00. Вхід вільний.