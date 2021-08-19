Кіновернісаж просто неба святкує 30-річчя Незалежності України: перша частина святкової програми

До свята підготували спеціальну святкову програму. Що покажуть на Кіновернісажі просто неба в Києві 19-22 серпня 2021 року – читайте далі.

Розпочнуть з показу класичної української стрічки 1964 року великого режисера Сергія Параджанова "Тіні забутих предків". Нещодавно вона очолила рейтинг найкращих українських фільмів за всі часи, який опублікував Довженко-центр. Цей список склали українські кінокритики, відбірники кінофестивалів та експерти. Про це повідомили Up Ua Studio.

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"Тіні забутих предків" – екранізація однойменної повісті Михайла Коцюбинського. Фільм став визнаним шедевром світового кінематографа і брав участь у десятках фестивалів. Також покажуть фільми знакові українські фільми:

"Скажене весілля" є найкасовішим українським фільмом, який при кошторисі у 10 мільйонів гривень зібрав у прокаті майже 55 мільйонів!

"Скажене весілля" 2018: дивіться трейлер

Картина Михайла Іллєнка "Толока" мала довгий шлях виробництва та є екранізацією балади Тараса Шевченка "У тієї Катерини хата на помості…". Тож знову, символічно, що показуємо фільм за твором Шевченка у парку Шевченка.

"Толока" 2020: дивіться трейлер

"Крути 1918" розповідають про одну з найтрагічніших сторінок нашої історії – бій під Крутами між молодими військовими-курсантами Української Народної Республіки та військами Російської Радянської Республіки.

"Крути 1918" 2018: дивіться трейлер

За 7 тижнів покази українських фільмів просто неба вже відвідали понад 15 тисяч глядачів. Фільми представляли відомі режисери та актори. Двічі відвідував покази актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв. Про свої стрічки розповідали:

Олесь Санін;

Анатолій Матешко;

Володимир Тихий;

Віктор Придувалов;

режисерка та кліпмейкерка Катя Царік;

актриса Ірма Вітовська, продюсер Володимир Філіппов тощо.

Перша частина святкової програми Кіновернісажу просто неба до 30-річчя Незалежності України

19 серпня – "Тіні забутих предків", режисер Сергій Параджанов, 1964 рік

– "Тіні забутих предків", режисер Сергій Параджанов, 1964 рік 20 серпня – "Скажене весілля", режисер Влад Дикий, 2018 рік

– "Скажене весілля", режисер Влад Дикий, 2018 рік 21 серпня – "Толока", реж. Михайло Іллєнко, 2020 рік

– "Толока", реж. Михайло Іллєнко, 2020 рік 22 серпня – "Крути 1918", реж. Олексій Шапарєв, 2019 рік

Початок о 21:00 годині. Вхід вільний.