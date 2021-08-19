Кіновернісаж просто неба святкує 30-річчя Незалежності України: перша частина святкової програми
Джерело:24 канал
До свята підготували спеціальну святкову програму. Що покажуть на Кіновернісажі просто неба в Києві 19-22 серпня 2021 року – читайте далі.
Розпочнуть з показу класичної української стрічки 1964 року великого режисера Сергія Параджанова "Тіні забутих предків". Нещодавно вона очолила рейтинг найкращих українських фільмів за всі часи, який опублікував Довженко-центр. Цей список склали українські кінокритики, відбірники кінофестивалів та експерти. Про це повідомили Up Ua Studio.
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"Тіні забутих предків" – екранізація однойменної повісті Михайла Коцюбинського. Фільм став визнаним шедевром світового кінематографа і брав участь у десятках фестивалів. Також покажуть фільми знакові українські фільми:
- "Скажене весілля";
- "Толока";
- "Крути 1918".
"Скажене весілля" є найкасовішим українським фільмом, який при кошторисі у 10 мільйонів гривень зібрав у прокаті майже 55 мільйонів!
"Скажене весілля" 2018: дивіться трейлер
Картина Михайла Іллєнка "Толока" мала довгий шлях виробництва та є екранізацією балади Тараса Шевченка "У тієї Катерини хата на помості…". Тож знову, символічно, що показуємо фільм за твором Шевченка у парку Шевченка.
"Толока" 2020: дивіться трейлер
"Крути 1918" розповідають про одну з найтрагічніших сторінок нашої історії – бій під Крутами між молодими військовими-курсантами Української Народної Республіки та військами Російської Радянської Республіки.
"Крути 1918" 2018: дивіться трейлер
За 7 тижнів покази українських фільмів просто неба вже відвідали понад 15 тисяч глядачів. Фільми представляли відомі режисери та актори. Двічі відвідував покази актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв. Про свої стрічки розповідали:
- Олесь Санін;
- Анатолій Матешко;
- Володимир Тихий;
- Віктор Придувалов;
- режисерка та кліпмейкерка Катя Царік;
- актриса Ірма Вітовська, продюсер Володимир Філіппов тощо.
Перша частина святкової програми Кіновернісажу просто неба до 30-річчя Незалежності України
- 19 серпня – "Тіні забутих предків", режисер Сергій Параджанов, 1964 рік
- 20 серпня – "Скажене весілля", режисер Влад Дикий, 2018 рік
- 21 серпня – "Толока", реж. Михайло Іллєнко, 2020 рік
- 22 серпня – "Крути 1918", реж. Олексій Шапарєв, 2019 рік
Початок о 21:00 годині. Вхід вільний.
Що відомо про фестиваль?"Кіновернісаж просто неба" відбуватиметься за підтримки Державного агентства України з питань кіно і націлений на промоцію та популяризацію українського кінематографа.
Захід відбувається вдруге, цього року триватиме до 25 серпня.