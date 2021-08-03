Кіт Герінґтон визнав, що "Гра престолів" привела його до ментальних проблем зі здоров'ям

В інтерв'ю на The Jess Cagle Show зірка серіалу "Гра престолів" пояснив, чому взяв річну відпустку після завершення культового шоу на HBO. Детальніше про те, як акторові вдалось подолати проблеми зі здоров'ям читайте на Кіно 24.

Герінґтон розповів, що він прийняв рішення зробити перерву після "Гри з престолів" аби зосередитися на собі. Як повідомляє The Hollywood Reporter, актор вважає, що у зв'язку з тим, що серіал був дуже насильницьким, інтенсивним та емоційним – це все стало причиною труднощів із психічним здоров'ям Кіта.

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Серіал "Гра престолів" заполонив серця багатьох глядачів з сіх куточків світу. Кіт Герінґтон виконував роль Джона Сноу протягом тривалих восьми сезонів. У травня 2019 року завершились зйомки серіалу. Того ж місяця стало відомо, що актор відвідував психіатричний та оздоровчий заклад. В інтерв'ю актор переконує, що був готовий повернутися до роботи, але почалась пандемія.

Нещодавно актор взяв участь у серіалі Modern Love, другий сезон якого виходить на Amazon Prime 6 серпня 2021 року. А також відомо, що вже зовсім скоро ми побачимо Кіта Герінґтона у головній ролі у супергеройському фільмі "Вічні" від Marvel, прем'єра якого відбудеться 4 листопада 2021 року.

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