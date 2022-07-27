Китайський актор став найкрасивішим чоловіком року: яскраві фото знаменитості
Джерело:Nubia Magazine
Китайський актор Сяо Чжань став найкрасивішим чоловіком року за версією журналу Nubia Magazine. Зірка знялася у проєктах "Неприборканий: Повелитель Ченьцін", "Вовк", "Бойовий континент".
Як відомо, Nubia Magazine провів опитування серед своїх читачів. Голосування тривало 5 місяців.
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Китайський актор став найкрасивішим чоловіком року
Повідомляється, що у голосуванні взяло 4 мільйони людей зі всього світу. Читачі обрали найкращим чоловіком у 2022 році китайського актора Сяо Чжань, який став відомим завдяки ролям у таких фільмах та серіалах:
- "Неприборканий: Повелитель Ченьцін";
- "Вовк";
- "Бойовий континент".
Претендентами на звання найкрасивішого були й інші знаменитості, серед яких:
- учасник групи BTS Кіа V Тхехен;
- футболіст Кріштіану Роналду;
- співак Джастін Бібер;
- актори Генрі Кавілл, Тімоті Шаламе, Ван Бо та Том Холланд.
Як виглядає найкрасивіший чоловік року Сяо Чжань / Фото з інстаграму зірки
Сяо Чжань: основні факти з життя
Народився 5 жовтня 1991 року у центральній частині Китаю. Навчався у Чунцинському університеті технологій та бізнесу.
Окрім акторської кар’єри, чоловік чудово володіє голосом. Його трек Spot Light 2020 року потрапив у книгу рекордів Гіннеса. За 24 години пісню завантажили понад 25 мільйонів разів.
Проривом у кар'єрі Сяо Чжаня стала широковідома дорама "Невгамовний: Повелитель Ченьцін" (2019 рік). Як відомо, в китайській версії Tencent Video вона зібрала понад 9 мільярдів переглядів.
Пізніше він зіграв головну роль у найкасовішому фільмі Китаю "Нефритова династія", який за 18 днів після прем’єри зібрав 1,2 мільярда гривень.
Цьогоріч Сяо потрапив також у список Forbes 30 Under 30 та заснував власну студію XZ Studio.