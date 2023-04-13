З 13 до 19 квітня 2023 року в київському кінотеатрі "Жовтень" триватиме Фестиваль допрем’єрних показів французького кіно. Відвідувачі події першими в Україні побачать головні фільми року виробництва Франції — чотири масштабні роботи різних жанрів.

У вас є унікальна можливість побачити головні гіти французького кінематографа ще до їхнього виходу в широкий прокат. Запишіть цю подію собі у планувальник!

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У Києві розпочався Фестиваль допрем’єрних показів французького кіно

"Три мушкетери: Д’Артаньян"

Подію відкрила епічна пригодницька стрічка "Три мушкетери: Д’Артаньян". Це перша частина двосерійної саги, заснованої на шедеврах знаменитого письменника Александра Дюма. Фільм про юного Д’Артаньяна, що опиняється в серці війни, на кону якої — доля Франції. Зірковий каст об’єднав знаних французьких акторів: Венсана Касселя, Єву Ґрін, Луї Ґарреля та інших. За режисуру відповідає творець історичної мелодрами "Ейфель" Мартен Бурбулон.

"Мій злочин"

Детективна комедія "Мій злочин" перенесе глядачів до іншого історичного періоду Франції — у 1930-ті роки. Це нова картина Франсуа Озона, сучасного класика, відомого своїм культовим фільмом "8 жінок". У центрі сюжету — дві подруги: молода актриса, яку звинувачують у вбивстві відомого продюсера, та юристка, що її захищає.

Головні ролі виконали нові зірки французького кіно: Надя Терешкевич — найперспективніша актриса 2023 року за версією Премії Сезар, а також номінантка на цю премію Ребека Мардер. Акторський склад доповнили номінантка Оскару і двічі призерка Канн Ізабель Юппер, а також володарі Премій Сезар Фабріс Лукіні, Дені Бун й Андре Дюссольє.

"Вартові планети"

Також на фестивалі покажуть видовищну документальну стрічку "Вартові планети" режисера Жана-Альбера Лієвра. Фільм являє собою дивовижну одіссею незвіданими територіями до заледве вивчених китів. Глядачі познайомляться з їхніми неймовірними здібностями та складним соціальним життям.

Ця робота — результат навколосвітньої подорожі, в яку рушила знімальна група, озброївшись терпінням і сучасними засобами знімання. Творці стрічки намагалися зробити для глядачів ефект присутності, а часом навіть дати можливість подивитися на світ очима китів.

"Повернення в Сеул"

На кіногурманів чекатиме картина "Повернення в Сеул" франко-камбоджійського режисера Деві Чоу — результат копродукції Франції, Німеччини, Бельгії, Південної Кореї, Румунії, Камбоджі та Катару. Фільм брав участь у програмі "Особливий погляд" Каннського фестивалю 2022, а цьогоріч увійшов у шортлист Премії Оскар у категорії "Найкращий міжнародний фільм" (заявка від Камбоджі).

Головна героїня — молода дівчина, яка приїздить у Корею — країну, де вона народилася, перш ніж її всиновила французька пара. Героїня вирішує розшукати своїх біологічних батьків, але її подорож отримує несподіваний поворот.

Фестиваль допрем’єрних показів французького кіно: дивіться трейлер

Фестиваль допрем’єрних показів французького кіно триватиме в київському кінотеатрі "Жовтень" з 13 до 19 квітня. Усі покази відбудуться мовою оригіналу з українськими субтитрами. Продаж квитків на сайті кінотеатру.