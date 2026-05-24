Влучив уламок ракети: внаслідок обстрілу Києва постраждав павільйон серіалу "КОД"
Уночі 24 травня російська армія масовано атакувала Київ, запустивши ракети та безпілотники. Наслідки обстрілу зафіксували в усіх районах столиці, постраждали чимало об'єктів цивільної інфраструктури.
Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнав павільйон, де знімається серіал "К.О.Д". Про це на своїй сторінці в інстаграмі повідомив один з акторів проєкту Олексій Суровцев.
Росіяни пошкодили павільйон серіалу "К.О.Д"
Олексій Суровцев прибув до павільйону серіалу "К.О.Д", куди влучив уламок російської атаки. Актор показав наслідки обстрілу. Будівля значно пошкоджена, зокрема вибиті вікна та двері, але, за його словами, команда терміново відновлює декорації, щоб не зупиняти зйомки. На щастя, ніхто не постраждав.
Компанія Space Production, яка займається виробництвом серіалу, показала фото пошкодженого павільйону. Там зазначили, що Київ пережив одну з найстрашніших ночей за час повномасштабного вторгнення.
Зараз, поки ми пишемо ці слова, біля стін нашого павільйону лежать уламки ракети. Металеві фрагменти на землі – мовчазне і моторошне свідчення того, що сталося вночі. Пошкоджено другий поверх і службову частину. Місце, де щодня збирається наша команда, де готуються актори, де народжується кожен кадр серіалу,
– повідомили у Space Production.
У компанії наголосили, що найголовніше те, що ніхто не постраждав та всі залишилися живими. У Space Production подякували військам протиповітряної оборони та рятувальним службам.
"К.О.Д." знімається з перших місяців повномасштабного вторгнення. Ми навчилися працювати під тривогами, без світла, з генераторами й з думкою про те, що ця робота важлива для нас і для наших глядачів. З самого ранку наша команда розбирає завали, відновлює павільйон. Зйомки будуть тривати,
– йдеться у дописі.
Пошкоджений павільйон серіалу "К.О.Д" / Фото з інстаграму Space Production
Які наслідки російського обстрілу Києва?
- Усю ніч в Києві гриміли вибухи. Російська армія запустила по місту БпЛА, балістичні та крилаті ракети й інші види озброєння. Наслідки обстрілу зафіксували в усіх районах.
- Ціллю ворога стали житлові будинки, цивільні об'єкти та міська інфраструктура. Найбільше постраждав Шевченківський район, також багато пошкоджень зафіксовано поблизу станції метро "Лук'янівська". Зокрема, згоріли торгівельний центр "Квадрат" і Лук'янівський ринок.
- Унаслідок атаки постраждали культурні пам'ятки, Хрещатик, головний офіс Укрпошти на Майдані Незалежності, будівля МЗС, будівля Головного управління Державної податкової служби, будівля Кабміну, стадіон "Динамо" та інші об'єкти.
- Кількість постраждалих зросла до 81, серед них 3 дітей. Також є 2 загиблих.