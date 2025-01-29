Класика світового кіно: 5 фільмів, які має побачити кожен

За роки існування кінематографа частина фільмів стала вічною класикою. Це ті стрічки, що вплинули на індустрію, змінили ставлення до певних жанрів та надали поштовх до розвитку та еволюції сфери. Такі фільми важливо подивитися як поціновувачам кіно, так і новачкам.

24 Канал зібрав старі класичні фільми, які кожен має переглянути принаймні один раз. Вони не втрачають своєї актуальності крізь роки та надихають сучасних творців кіно.

Цікаво Варті перегляду: 6 захопливих фільмів, у яких події відбуваються протягом одного дня

"Громадянин Кейн"

Після смерті заможного медіамагната Чарльза Кейна репортеру доручають з'ясувати, що означали його останні слова: "трояндовий пуп'янок". Поки журналіст спілкується з друзями й соратниками Кейна, починається вимальовуватися складний портрет загадкової людини – його прихід до влади та деградація.

"Громадянин Кейн": дивіться трейлер онлайн

"У джазі тільки дівчата"

Два музиканти – Джо та Джеррі – втікають з Чикаго від мафії, переодягнені в жінок. Вони прямують до Флориди у складі жіночого джаз-ансамблю з бездоганним планом. Та все йде не так, як хотілося б: Джо закохується в іншу учасницю групи, а Джеррі переслідує вкрай рішучий чоловік. Тим часом бандити вже з'являються в їхньому готелі.

"У джазі тільки дівчата": дивіться трейлер онлайн

"Все про Єву"

Знаменита бродвейська зірка Марго зустрічає свою найбільшу прихильницю Єву та вирішує взяти її під свою опіку. Коли та проникає у всі сфери життя зірки, починає проявлятися справжня сутність дівчини – її майстерні маніпуляції та брехня. Єва прагне витіснити Марго та отримати славу у театральному світі.

"Все про Єву": дивіться трейлер онлайн

"Бульвар Сансет"

Молодий письменник Джо Гілліс погоджується написати сценарій для забутої кінозірки Норми, який би повернув їй славу та популярність. Джо стає коханцем акторки, але згодом у нього зав'язується роман з іншою молодою дівчиною. У такому непростому становищі, Норма стає немов одержимою письменником.

"Бульвар Сансет": дивіться трейлер онлайн

"Касабланка" (1942)

Американець Рік живе в Касабланці та керує власним нічним клубом. Раптом до нього приїжджає його колишня кохана Ільза зі своїм новим чоловіком. Рік не в захваті від цієї зустрічі, адже їхній розрив залишив по собі неприємні почуття. Чоловік розривається між коханням та гідністю: він повинен допомогти Ільзі та її чоловіку, якого переслідують нацисти, втекти з міста.

"Касабланка": дивіться трейлер онлайн