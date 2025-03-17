Днями він повернувся до виконання обов'язків очільника Молодого театру. Це рішення викликало обурення серед небайдужих, і вже зараз планується нова акція протесту. Голова комісії КМДА Лариса Денисенко у своєму фейсбуці написала про рекомендацію департаменту культури розірвати контракт з Андрієм Білоусом, передає Кіно 24.

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Комісія КМДА рекомендувала департаменту культури розірвати контракт з Білоусом, якого звинувачують у домаганнях: подробиці

Лариса Денисенко, голова комісії, зазначила, що серед рекомендацій, які вони надали департаменту культури КМДА після розслідування звинувачень проти режисера Андрія Білоуса, який повернувся на посаду директора Молодого театру, є пункт, що стосується розірвання контракту з ним.

Вона уточнила, що комісія працювала над цією справою протягом майже місяця, щодня слухаючи свідчення акторів та інших працівників театру, адміністрацію закладу, а також проводила бесіди з самим Білоусом. Окрім цього, вони ретельно вивчали внутрішні документи Молодого театру, протоколи, заяви та звернення, щоб отримати повну картину того, що відбувалося.

Лариса Денисенко поділилася, що на свою адресу вона почула чимало звинувачень у тому, що вона нібито має упереджене ставлення і грає на боці постраждалих.

Я людина пряма, уважна до деталей, до людей і до ситуації,

– відповіла правозахисниця.

Вона підкреслила, що її робота була спрямована на об'єктивне вивчення всіх фактів і обставин, попри на зовнішні впливи чи емоційний контекст.

Денисенко також поділилася повним переліком рекомендацій, які комісія надала департаменту культури після проведеної перевірки ситуації навколо Білоуса. Зокрема, у 9-му пункті рекомендацій йдеться про те, що комісія рекомендує припинити контракт з Білоусом, але це рішення має бути ухвалене департаментом культури, якщо вони визнають, що дії режисера стали підставою для втрати довіри до нього з боку органу управління.

Проте директор департаменту Сергій Анжияк, на зустрічі з колективом театру 14 березня заявив, що для втрати довіри достатньо таких серйозних підстав, як крадіжка, але, на його думку, домагання не є достатньою причиною для розірвання контракту.

Актори театру у своїй заяві від 14 березня вказали, що в контрактах інших режисерів театру є пункт, який передбачає відповідальність за аморальні вчинки. Проте в контракті Андрія Білоуса такого пункту чомусь немає.

Актори також зазначили, що 18 березня Сергій Анжияк має зустрітися з комісією для обговорення їхніх висновків, а після цього – провести зустріч з колективом театру. На цій зустрічі вони сподіваються отримати чітку відповідь на питання про розірвання контракту з Андрієм Білоусом. Водночас актори зауважили, що департамент культури досі лише дає обіцянки, але не вживає конкретних дій.

Активісти вже анонсували акцію протесту під Молодим театром і КМДА 18 березня.