"Книга Боби Фетта": новий тизер та постери героїв серіалу
30 листопада 2021 , 20:26Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Disney і Lucasfilm випустили ще один тизер серіалу "Книга Боби Фетта" – спін-оф "Мандалорця" про пригоди Боби Фетта та Феннек Шанд. Ролик майже повністю складається із нових кадрів.
Одночасно з тизером було опубліковано добірку персональних постерів серіалу. Один постер присвячений Бобі Фетту, інший – Феннек Шанд. Крім того, розкрито кількість серій у сезоні – їх буде сім. Про продовження серіалу інформації немає.
Не пропустіть Спін-оф "Мандалорця" про Бобу Фетта отримав офіційну дату прем'єриВажлива інформація! "Книга Боби Фетта" почне виходити 29 грудня 2021 року.
Що показали у тизері
У якийсь момент головний герой почне дуже експресивно розмахувати дубиною-шокером. В іншій сцені Фетт, мабуть, відновлюється у ємності, заповненій бактою або аналогічною рідиною.
Тизер серіалу про Бобу Фетта: дивіться відео онлайн
Постери до серіалу "Книга Боби Фетта"