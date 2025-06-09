Блискуча комедія на Netflix, яку варто подивитись з друзями літнього вечора: що це за стрічка

Якщо ви шукаєте цікаву високорейтингову комедію, яку можна подивитися з друзями літнього вечора, то стрічка "Коханий з майбутнього" стане для вас ідеальним варіантом. Це комедія Річарда Кертіса, прем'єра якої відбулась у 2013 році.

У матеріалі Кіно 24 розповімо більше про сюжет стрічки та як відгукуються глядачі про фільм.

Дивіться також Декого не впізнати: як виглядають актори серіалу "Джинні та Джорджія" в реальному житті

Що відомо про фільм "Коханий з майбутнього"

Ця стрічка – це комедійна мелодрама, яка зможе і розсмішити, і довести до сліз. Фільм стане ідеальним варіантом для перегляду теплого літнього вечора. Якщо ви хочете запросити друзів у гості, то ця комедія стане для вас відмінним супутником.

Стрічка про кохання, сім'ю та про те, що час уже не можна повернути назад, тому потрібно насолоджуватися кожним моментом.

"Коханий з майбутнього": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету хлопчина, на ім'я Тім, який дізнається, що у нього є надзвичайні здібності. Це трапляється у день його повноліття. Хлопець має здатність подорожувати у часі. Щоб ця суперсила не пропадала даремно, Тім вирішив скористатися нею на благо людства. Щоправда, ця здібність діє тільки на нього. Тому хлопець шукатиме спосіб повпливати на навколишні події, що, ймовірно, призведе його до справжнього кохання

Хоча це комедія, глядачі після перегляду зазначають, що стрічка здатна розчулити до сліз і нагадати про справді важливі речі – зокрема про те, наскільки прекрасне наше життя і що кожен із нас є господарем своєї долі.

Якщо ж ви – не фанат комедій, ми зібрали 3 високорейтингові бойовики із легендарною Наталі Портман, які стали найкращими в історії кіно. Дивіться добірку – за посиланням.