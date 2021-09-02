Розамунд Пайк у трейлері фентезійного серіалу "Колесо часу" – дивіться видовищне відео

"Колесо часу" – це майбутнє амбітне фентезі, яке сподівається стати наступною "Грою престолів". Прем'єра серіалу відбудеться на Amazon Prime Video 19 листопада 2021 року.

Amazon нарешті випустила перший трейлер екранізації однойменного фентезійного роману Роберта Джордана – "Колесо часу" – другий бестселер у рейтингу епічного фентезі після "Володаря перснів". Шоуранером проєкту став Рейф Джадкінс ("Агенти "Щ.И.Т.").

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Чим вразив видовищний трейлер "Колесо часу"

Трейлер розпочинається закадровим голосом Морейн Дамодред (Розамунд Пайк), зачитує цитату, яка однозначно є відомою шанувальникам циклу романів письменника Роберта Джордана.

"Колесо часу крутиться. Епохи приходять і йдуть. Залишаються спогади, які стають легендою",

– саме такі слова чуємо на перших кадрах трейлера.

Нас знайомлять з так званими та'веренами – особливими людьми у романі, які є настільки важливими для долі усього всесвіту, що всі решта події розвиваються навколо них. Саме їх повинна врятувати Морейн. Відео захоплює епічністю магічних битв, які на нас чекають у серіалі. Пейзажі та костюми дуже легко сприймаються в атмосфері культової "Гри престолів". І тут теж є свій Відроджений Дракон!

Офіційний сюжет "Колеса часу"

Події роману відбувається у великому епічному світі, де існує магія, але доступ до неї мають тільки деякі жінки. Історія розповідає про Морейн, членкиню неймовірно могутньої жіночої організації Айз Седай, яка прибуває в невелике містечко Дві Річки. Вона вирушає у небезпечну подорож, що охоплює весь світ подорож з людьми, один з яких, як передбачають, буде Відродженим Драконом, який або врятує, або знищить людство.

Головні ролі в серіалі виконали:

Морейн Дамодред – Розамунд Пайк,

Ранд ал'Тор – Йоша Страдовскі,

Перрін Айбара – Маркус Рутерфорд,

Мет Коутон – Барні Харріс.

"Колесо часу" 2021: дивіться трейлер серіалу