"Колесо часу", "Велика" і "Поклик пекла": які серіали подивитися цими вихідними

Amazon, Netflix та Hulu приготували на ці вихідні для нас фантастичні стрічки. Загорніться в плед, приготуйте собі ароматного гарячого чаю і насолоджуйтеся перемогами, пригодами та полюваннями у серіалах "Колесо часу", "Велика" та "Поклик пекла".

Ми підготували для гарних вихідних три серіали, з якими ви точно не змарнуєте ваш час, і розказали, що про них кажуть критики.

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Велика, 2021 рік

другийЕль Фаннінг, Джилліан Андерсон , Ніколас Голт

Прем'єра серіалу відбулася 19 листопада 2021 року. У центрі сюжету – правління Катерини Великої. У другому сезоні нам показали довгоочікуване сходження на трон Катерини, її вагітність та до кумедності дивні вчинки її чоловіка та усього двору.

Реакція критиків: Vulture вважає, що другий сезон ще більше відрізняється від справжньої історії, однак, дуже захопливий. Paste наголошує, що у серіалі яскравий акторський склад, який працює бездоганно, хоч інколи може здатися, що епізоди "затягнуті".

"Велика": дивіться трейлер серіалу

Колесо часу, 2021 рік

першийРозамунд Пайк, Марк Резерфорд, Зої Робінс та інші

Прем'єра серіалу відбулася 19 листопада 2021 року. Новий фентезі-серіал, який вважають новою "Грою престолів", зняли за мотивами циклу романів "Колесо часу" Роберта Джордана. Суперсили, магія, чаклуни та відьми, обрані та мета, до якої прагнуть усі головні герої – це чудові передумови нового культового епічного проєкту від Amazon Prime Video. Серіал варто почати дивитись навіть через те, що головну роль виконує неперевершена оскароносна Розамунд Пайк.

Реакція критиків: The Hollywood Reporter вважає, що актори не справилися зі сценами бійок, вони виглядають досить карикатурно. Однак, The Guardian поділилося, що серіал має великий потенціал і вражає своїм стилем і атмосферою.

"Колесо часу": дивіться трейлер серіалу

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Поклик пекла, 2021 рік

першийЮ А Ін, Кім Хьон Джу, Пак Джон Мін

Прем'єра цього серіалу також відбулася 20 листопада й одразу побила рекорди. Серіал перевершив "Гру в кальмара", яка тримала на першій сходинці рейтингу 46 днів після релізу. Кадри серіалу – надзвичайно жорстокі, глядачам може здатися, що режисери навіть перестаралися. У центрі сюжету – група демонів, які вистежують грішників. Величезні істоти вбивають людей, які отримали попередження про смерть, точну дату і час.

Реакція критиків: "Гігантські волохаті створіння спалюють своїх жертв і відправляють їх у пекло, що спричиняє спалах громадської істерії та релігійного фанатизму", – пише The Guardian.

"Поклик пекла" 2021: дивіться трейлер серіалу