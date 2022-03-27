Коли та де дивитися Оскар-2022: дата та час проведення найпопулярнішої премії

Сьогодні, в ніч проти 28 березня, у Лос-Анджелесі відгримить найпрестижніша церемонія нагородження у галузі кінематографа – Оскар-2022. Коли й де слід дивитися очікувану премію – розкажемо на Кіно 24.

Американська кіноакадемія 8 лютого оголосила номінантів на Оскар-2022. Лідером за кількістю номінацій став вестерн "У руках пса". "Дюна" Дені Вільньова посіла друге місце. Коли та де переможці отримають свої нагороди – читайте далі.

До теми Оскар-2022: все, що варто знати про найпрестижнішу кінопремію Голлівуду

Оскар-2022: дата та час проведення

Коли та де відбудеться

94-а церемонія вручення премії Оскар відбудеться 28 березня о 3 годині за київським часом, червона доріжка о 1:30 годині.

Минулого року церемонія відбулася на Union Station у центрі Лос-Анджелеса, але цього разу вона повернеться до свого будинку з 2002 року: Dolby Theatre у Hollywood & Highland Center.

Де можна подивитись онлайн

Як і минулого року, церемонія вручення премії Оскар транслюватиметься у прямому ефірі на каналі ABC, доступному тільки в Америці. В Україні щорічно її транслював канал "Україна", однак, цього року трансляції не буде. Все через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Церемонію нагородження можна буде дивитися також онлайн на таких каналах:

Hulu з Live TV;

Hulu+;

YouTube TV;

DIRECTV;

STREAM;

Fubo TV.

Як тільки стане відомо про переможців кінопремії Оскар у 2022 році, ми одразу ж опублікуємо інформацію на Кіно 24.