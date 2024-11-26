Оголосили дату виходу української романтичної комедії "Коли ти вийдеш заміж?"
Режисер Олексій Комаровський створив фільм "Коли ти вийдеш заміж?", у якому знялося чимало відомих українських акторок та акторів. Серед них – Наталка Денисенко та Тарас Цимбалюк. Під час завершення зйомок романтичної комедії Комаровський наголошував, що стрічка незабаром вийде у прокат.
Тепер же стала відома точна дата виходу фільму. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку авантюрної комедії.
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Так, з'ясувалося, що українці зможуть побачити стрічку у 2025 році. "Коли ти вийдеш заміж?" вийде у прокат з 23 січня наступного року.
Весілля й обман, шалені перегони, море і пристрасть, відвертий гумор, найдорожчі картини у світі, хіти Вєрки Сердючки, Наді Дорофєєвої, Монатіка і Kola – весь цей зорепад емоцій, гумору та естетики об'єднані в нашій комедії,
– зазначила команда, яка працювала над фільмом.
Трейлер "Коли ти вийдеш заміж?": дивіться відео онлайн
Що відомо про фільм "Коли ти вийдеш заміж?"
- Це комедія, що поєднує романтику, гумор та інтригу. Фільм розповідає історію молодої жінки, що опиняється в вирі несподіваних пригод, намагаючись зберегти кохання та розібратися у власних почуттях.
- Головна героїня потрапляє в захопливу авантюру, пов'язану зі світом мистецтва, що призводить до низки кумедних та емоційних ситуацій.
- Зірковий акторський склад фільму включає відомих українських акторів: Наталку Денисенко, Тараса Цимбалюка, Антоніну Хижняк та Павла Текучева. Особливістю стрічки є також участь хорватських акторів – Домагоя Янковича та співачки Лідії Бачіч.