Оголосили дату виходу української романтичної комедії "Коли ти вийдеш заміж?"

Режисер Олексій Комаровський створив фільм "Коли ти вийдеш заміж?", у якому знялося чимало відомих українських акторок та акторів. Серед них – Наталка Денисенко та Тарас Цимбалюк. Під час завершення зйомок романтичної комедії Комаровський наголошував, що стрічка незабаром вийде у прокат.

Тепер же стала відома точна дата виходу фільму. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку авантюрної комедії.

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Так, з'ясувалося, що українці зможуть побачити стрічку у 2025 році. "Коли ти вийдеш заміж?" вийде у прокат з 23 січня наступного року.

Весілля й обман, шалені перегони, море і пристрасть, відвертий гумор, найдорожчі картини у світі, хіти Вєрки Сердючки, Наді Дорофєєвої, Монатіка і Kola – весь цей зорепад емоцій, гумору та естетики об'єднані в нашій комедії,

– зазначила команда, яка працювала над фільмом.

Трейлер "Коли ти вийдеш заміж?": дивіться відео онлайн

Що відомо про фільм "Коли ти вийдеш заміж?"