Найновіша українська комедія підкорила Netflix: яка стрічка, яка стала фаворитом глядачів

Стримінгова платформа Netflix знову оновила свій щотижневий рейтинг найпопулярніших фільмів. Цього разу список очолила популярна українська комедія.

Зовсім нещодавно "Коли ти вийдеш заміж?" лише з'явилась на платформі. А зараз стала фаворитом глядачів Netflix. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь більше про стрічку.

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Що відомо про українську комедію "Коли ти вийдеш заміж?"

У центрі сюжету Ксенія – обдарована мистецтвознавиця, яка досконало розуміється на живописі, але зовсім не вміє розбиратися в чоловіках. Її особисте життя складається з суцільних розчарувань, і кульмінацією стає зрада нареченого напередодні довгоочікуваного весілля. Цей удар вибиває ґрунт з-під ніг, і Ксенія занурюється в глибоку депресію.

Прагнучи допомогти, її подруга пропонує втекти від болю й тривог у захопливу подорож до сонячної Хорватії. У пошуках нових вражень та з надією на зміни, Ксенія вирішується на цю спонтанну авантюру.

"Коли ти вийдеш заміж?": дивіться онлайн трейлер фільму

На глядачів чекає насичений коктейль позитивних емоцій, романтики та яскравих мистецьких подій. Відомо, що комедія була створена у копродукції чотирьох країн – України, Словаччини, Хорватії та Латвії.

Головні ролі зіграли такі українські зірки: Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк, Наталка Денисенко та Павло Текучев.

Якщо ви так і не подивились стрічку у кінотеатрі свого міста, саме час зробити це на стримінговій платформі Netflix.