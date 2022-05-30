"Коли Україна переможе": Наріман Алієв розповів про проблеми та виклики після війни

Режисер стрічки "Додому" Наріман Алієв розповів про виклики перед Україною після перемоги над Росією. Сценаристу насамперед хочеться, аби Україна доросла до такого стану, коли вестиме за собою інші пострадянські країни.

Наріман Алієв в інтерв’ю The Ukrainians поділився, що нам "варто не просто перемогти, а стати гравцем, який зможе протистояти Росії в геополітичному значенні: представляти та захищати інтереси інших, слабших країн, щоб разом ми стали непереможними". Більше з розмови – читайте далі.

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Режисер Наріман Алієв розповів про проблеми та виклики після перемоги

"Ми будемо обстоювати національну автономію кримськотатарського народу"

За словами Нарімана Алієва, після перемоги та повернення Криму ми й далі будемо обстоювати національну автономію кримськотатарського народу. Він зазначив: "Це лякає деяких українців, бо багато хто далі мислить наративами радянської пропаганди про кримських татар".

Саме поняття "кримськотатарська національна автономія" багато кого лякає, як і думка, що якщо у кримських татар кристалізується якась влада, вона негайно захоче анексувати Крим на користь, наприклад, Туреччини,

– поділився Наріман Алієв.

Але далі режисер доповнив, що в нас ніколи не було настроїв отримати незалежність чи приєднатися до Туреччини. "З Туреччиною в нас насправді небагато спільного, вони живуть геть іншим життям, зокрема тому, що до розуміння світської держави ми йшли геть різними шляхами. І щодо незалежності Криму, в нас ніколи не було ідеї, що за це потрібно воювати", – сказав Наріман.

Як зазначив режисер, "скільки б українців не лякали можливими терактами чи бажаннями приєднати Крим до Туреччини, які нібито плекали кримські татари, у підсумку найбільш проукраїнською спільнотою у Криму були саме кримські татари". Тоді ж, за словами Нарімана, в Криму існувала територіальна автономія.

Моє бачення майбутнього — це вільний Крим у складі України, національна автономія для кримських татар, яка дасть нам можливість системно розвивати свою культуру, традиції, освіту,

– підсумував режисер.



Режисер Наріман Алієв розповів про проблеми та виклики після перемоги / Фото The Ukrainians

"Ми знову зіштовхнемося з усіма тими проблемами, які були в нас і до війни"

Як сказав режисер, кумівство, корупція, олігархат – це все нікуди не поділося, тільки зачаїлося, і це основні наші проблеми.

Насадження імперських наративів теж нікуди не поділося, і з цим теж треба буде боротися. Зараз ми боремося за існування, за суверенність, а далі ми будемо боротися за краще життя,

– зазначив він.

Режисеру хочеться, щоб Україна доросла до такого стану, коли вестиме за собою інші пострадянські країни.

"Росія постійно чинила таке з іншими країнами, і вони лишалися сам на сам з агресором. Якщо Україні вдасться перемогти, вона могла б дати цим країнам шанс на інший вектор розвитку, слідом за собою. Варто не просто перемогти, а стати гравцем, який зможе протистояти Росії в геополітичному значенні: представляти та захищати інтереси інших, слабших країн, щоб разом ми стали непереможними", – підсумував Наріман.



Режисер Наріман Алієв розповів про проблеми та виклики після перемоги / Фото The Ukrainians

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Що відомо про Нарімана Алієва

Наріман Алієв – режисер, сценарист, член Української та Європейської кіноакадемій, автор та ведучий подкасту Mincultpryvit.

Фільмографія режисера складає десяток стрічок, серед яких картина "Додому" та новий проєкт ORTALAN.

Сюжет фільму ORTALAN

Події фільму розгортаються під час депортації кримськотатарського народу в 1944 році. Головний герой — юнак Ісмаїл, який повертається з гір до рідного села Орталан, та знаходить його порожнім. Він вирушає на пошуки своєї сім’ї та відповідей.

"Орталан" – назва селища, звідки в 1944 році була депортована моя бабуся Гульсум; воно має для мене особисте значення. Немає жодної кримськотатарської сім'ї, яку не зачепило б це лихо. Моя задача – через історію одного хлопчика розповісти історію трагедії цілого народу, який в один день зник зі своєї батьківщини", – пояснив Наріман Алієв.

Цікаво, що проєкт стрічки посів друге місце у категорії авторських фільмів Сімнадцятого конкурсного відбору Державної агенції з питань кінематографії та отримає фінансову підтримку України у розмірі 80 % від загального бюджету. Зйомки ORTALAN були заплановані на травень-серпень 2022 року. Чи зараз продовжать виробництво стрічки, наразі не відомо.

До широкомасштабного наступу в мене був проєкт другого фільму — про депортацію кримських татар, але зараз мені важко уявити, що я беру в держави велику суму грошей, розуміючи, що годі гарантувати результат,

– поділився режисер в інтерв’ю The Ukrainians.



Сімейні архіви Нарімана Алієва / Фото Альони Лобанової

Що варто знати про фільм "Додому"

Його повнометражний дебют, стрічка "Додому", була вперше показана в рамках секції "Особливий погляд" 72-го Каннського кінофестивалю, здобула Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю та була обрана у якості національного кандидата на премію Оскар від України у 2019 році.

У картині йдеться про кримськотатарську сім'ю, яка розділилась після анексії українського півострова. Також трагічна подія змусила родину об'єднатись: на Донбасі загинув старший син Мустафи. Чоловік їде до Києва, щоб забрати його тіло і поховати за традиціями в Криму. Водночас молодшого сина Аліма, який оселився у мирній столиці, головний герой прагне повернути додому. Хлопець не розуміє батька, але не перечить йому.

Головну роль у стрічці зіграв Ахтем Сеітаблаєв.

"Додому": дивіться трейлер

Нагадаємо, нещодавно Наріман Алієв висловився про ситуацію, що склалася навколо режисера Сергія Лозниці. Він назвав його звичайнісіньким паразитом на тілі української культури та шовіністом, який не має права говорити від імені України. Більше про це, читайте за посиланням.