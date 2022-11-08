"Це не ваше робоче місце": команда "Довженко-Центру" не впустили нову очільницю до приміщення

Команда "Довженко-Центру" зустрілась із новою очільницею Юлією Каждан та із заступником голови Держкіно Максимом Александровим. Представники Центру поцікавилися, як вона потрапила на посаду, але не впустили її до приміщення. Відео, як це було – дивіться нижче.

На початку листопада Держкіно відсторонило Олену Гончарук від виконання обовʼязків в.о. генеральної директорки "Довженко-Центру". Натомість призначило Юлію Каждан, яка має досвід у бухгалтерській справі та в роботі з кінологічним центром, що надає послуги дресирування собак, готелю для чотирилапих та зоопсихологів.

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Як Юлію Каждан зустріли біля "Довженко Центру": відео

За словами Олени Гончарук, "Довженко Центр" побоюється, як відбуватиметься так звана реорганізація, а також що буде із напрацюваннями державного фільмофонду України надалі.

8 листопада команда "Довженко Центру" та журналісти зустрілися біля дверей кіноархіву з Юлією Каждан та заступником голови Держкіно Максимом Александровим.

Немає підстав вас пускати. Це не ваше робоче місце,

— заявила від імені колег програмна менеджерка "Довженко-Центру" Маріанна Танська при зустрічі із Каждан.

Головна мистецтвознавиця Музею кіно Марина Скирда заявила: "Якщо ви не мали досвіду роботи в інституціях, що займаються спадщиною, і не маєте досвіду роботи кризового менеджменту от саме в таких інституціях, то, власне, як саме ви бачите тут свою місію?". Юлія Каждан відповіла, що у її обовʼязки, відповідно до наказу Держкіно, входить зробити фінансовий та юридичний аналіз установи, а термін її повноважень лише до 31 грудня 2022 року.

Як повідомило Суспільне Культура, керівник кіноархіву Олександр Телюк зауважив, що "є підстави вважати, що колекцію хочуть вивезти, а будівлю віддати під приватизацію". У Центрі вважають, що Держкіно не має права проводити таку "експертну оцінку", лише "звірку наявності колекції".

Команда "Довженко Центру" не впустило Юлію Каждан до приміщення: дивіться відео, як це було