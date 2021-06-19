Історія про дружбу та зраду: у команді мультфільму "Віктор Робот" розповіли про мету

"Віктор Робот" ще не вийшов у прокат, а вже встиг отримати 2 нагороди. Премію "Кіноколо" в номінації "Кращий анімаційни фільм" та приз глядацьких симпатій Одеського міжнародного кінофестивалю.

За 30 років незалежності, це 5 повнометражний мультфільм України. Усього для реалізації ідеї знадобилось понад 8 років. За цей час над проєктом працювало майже 300 людей. І нарешті – омріяний результат.

До теми "Ми всі роботи": ексклюзивне інтерв’ю з Анатолієм Лавренішиним про анімацію

Режисер мультфільму Анатолій Лавренішин розповів, що багато хто не витримував і йшов. Дехто навпаки не йшов, а займав агресивну позицію.

"Потрібно було якось згладжувати (ситуацію – 24 канал) увесь час. Але коли бачиш, що є мета закінчити фільм, то це все можна пережити і пройти", – сказав Режисер.

Який головний меседж мультфільму

Історія мультфільму відбувається в далекому майбутньому. Головні герої – Віка та її помічник – крихітний робот Віктор. Штучна зірка, що має забезпечувати енергією планети навколо себе, не працює, а єдиний, хто може її полагодити – дідусь маленької Віки.

"Віктор Робот" вже незабаром вийде у прокат: дивіться відео

Утім, він таємничо зникає. Тож для того, аби врятувати світ, дівчинка разом з Віктором відправляються на пошуки дідуся. Сценаристка Анастасія Лавренішина розповіла, що це алегорія на сучасних людей, які грузнуть в щоденній рутині.

Головний меседж – показати, наскільки важливо знайти своє призначення. Утім, для дітей таке пояснення фільму може бути складнуватим. Тож, для них в Анастасії своє пояснення.

Це історія про дружбу та зраду, про те, хто такий друг, як треба дружити. На рівні дітей досить таки зрозуміла історія,

– сказала сценаристка мультфільму.

Хто працював над озвучуванням

Над озвучуванням мультфільму працювали відомі українські актори. Серед них і Рима Зюбіна, її голосом говорила мама головної героїні Віки. Рима розповіла, що начитували персонажів ще до того, як їх втілили на екрані.



Бюджет мультфільму склав 31 мільйон гривень / Фото 24 каналу

Фінансування мультфільму взяло на себе повністю Держкіно. Загальний бюджет склав 31 мільйон гривень. І, насправді це дуже мало, зазначили автори, оскільки середня вартість малобюджетного європейського мультика складає 3 мільйони євро. Утім, незважаючи на це, продюсерка сподівається, що зовсім скоро український мультфільм побачать й закордоном.

Ми шукаємо міжнародно дистриб'ютора. Це історія універсальна, важливо зробити історію, яка вийде за межі України і буде цікава багатьом,

– зазначила продюсерка мультфільму Олена Голубєва.

Вже 24 червня 2021 року "Віктор Робот" вийде у прокат. Тож автори запрошують поринути у захоплюючу подорож двох друзів – Віки та Робота Віктора.