Разюча різниця: у мережі порівняли фото Навальних і команди "20 днів у Маріуполі" на Оскарі

Минулого року українському фільму не вдалося тріумфувати на Оскарі: натомість нагороду забрала стрічка про Навального. У мережі пригадали, у яких вбраннях тоді прийшла сім'я російського опозиціонера.

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва показала, який вигляд мала команда українського фільму "20 днів у Маріуполі" на противагу Навальним. Це порівняння вразило мережу.

До слова "20 днів у Маріуполі" – найкращий документальний фільм за версією Оскара-2024

Як забирали Оскар Навальні та команда "20 днів у Маріуполі"

Режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка, продюсерка Василіса Степаненко та інші члени команди з'явилися на сцені кінопремії у total-black образах. Чоловіки обрали стримані костюми, а жінки – лаконічні та елегантні сукні. Мстислав Чернов постав у вбранні українського бренду Indposhiv.

Таким чином команда українського фільму віддала шану загиблим і нагадала, що Україна проходить час війни й трагедій, спричинених Росією.

Водночас сім'я Навальних на Оскарі-2023 склала враження, що прийшла похизуватися. Дружина російського опозиціонера Юлія обрала тоді червону сукню з відкритими плечима, а донька – вбрання кислотно-жовтого кольору. З їхніх усмішок на обличчі та яскравих образів не було зрозуміло, чи справді вони переживають горе у зв'язку з ув'язненням чоловіка й батька.

Ну і давайте трошки додамо лукізму. Настільки аляповато виглядали тогорічні Навальні. І яка вишукана команда "20 днів у Маріуполі". Від жінок-документалісток очей не відірвати,

– підкреслила Марина Данилюк-Єрмолаєва.



Порівняння української команди та сім'ї Навального / Фото з фейсбуку Марини Данилюк-Єрмолаєвої

, минулого року стрічка "Навальний" переміг у номінації "Найкращий документальний фільм". Тоді його дружина Юлія зі сцени кінопремії висловила сподівання, що її чоловік вийде на волю. 16 лютого Олексій Навальний помер у російській колонії.

Користувачі погодилися з думкою журналістки у коментарях під дописом.