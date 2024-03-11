Разюча різниця: у мережі порівняли фото Навальних і команди "20 днів у Маріуполі" на Оскарі
Джерело:Марина Данилюк-Ярмолаєва
Минулого року українському фільму не вдалося тріумфувати на Оскарі: натомість нагороду забрала стрічка про Навального. У мережі пригадали, у яких вбраннях тоді прийшла сім'я російського опозиціонера.
Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва показала, який вигляд мала команда українського фільму "20 днів у Маріуполі" на противагу Навальним. Це порівняння вразило мережу.
До слова "20 днів у Маріуполі" – найкращий документальний фільм за версією Оскара-2024
Як забирали Оскар Навальні та команда "20 днів у Маріуполі"
Режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка, продюсерка Василіса Степаненко та інші члени команди з'явилися на сцені кінопремії у total-black образах. Чоловіки обрали стримані костюми, а жінки – лаконічні та елегантні сукні. Мстислав Чернов постав у вбранні українського бренду Indposhiv.
Таким чином команда українського фільму віддала шану загиблим і нагадала, що Україна проходить час війни й трагедій, спричинених Росією.
Водночас сім'я Навальних на Оскарі-2023 склала враження, що прийшла похизуватися. Дружина російського опозиціонера Юлія обрала тоді червону сукню з відкритими плечима, а донька – вбрання кислотно-жовтого кольору. З їхніх усмішок на обличчі та яскравих образів не було зрозуміло, чи справді вони переживають горе у зв'язку з ув'язненням чоловіка й батька.
Ну і давайте трошки додамо лукізму. Настільки аляповато виглядали тогорічні Навальні. І яка вишукана команда "20 днів у Маріуполі". Від жінок-документалісток очей не відірвати,
– підкреслила Марина Данилюк-Єрмолаєва.
Порівняння української команди та сім'ї Навального / Фото з фейсбуку Марини Данилюк-Єрмолаєвої
Користувачі погодилися з думкою журналістки у коментарях під дописом.
- "Перше, про що подумала. Які ж вони/ми красиві! Україна перед мільйонами глядачів виглядає абсолютно перфектно. І кожне слово Мстислава сповнене гідності і правди. Гордість. Просто гордість";
- "Всі в чорному. Хоч чорний може бути святковим, але це також колір смутку і жалоби. В цьому контексті це окреме послання до аудиторії, послання про трагедію війни";
- "Я у захваті від Чернова і його команди. Вони своїм виглядом, стриманістю, чудовою англійською, презентують Україну як країну європейської цивілізації, а не як дикунську країну третього світу, що застрягла в минулому сторіччі";
- "Так, згадав їх прикид з нагородження.. Наче розпродаж десь вхопили. Ну а вигляд наших.. особливо Василіса. Це топ".