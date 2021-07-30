Розсекретили дату виходу комедії "Де гроші?" із Дзідзьо в головній ролі

Зараз триває знімальний процес фільму "Де гроші?", який розпочався 7 червня. Головним актором та режисером став Дзідзьо. Поки ми очікуємо на трейлер, нам повідомили дату виходу стрічки. Отож прем’єру найочікуванішої комедії чекаємо в кінотеатрах 21 жовтня 2021 року.

Про що сюжет комедії "Де гроші?"

За словами Дзідзьо, комедія "Де гроші?" розповість про бідного піаніста, який потрапляє у будинок багатої пенсіонерки. Маєток сповнений багатьма таємницями, одна з яких – чималий скарб, захований в особняку. За грошима полюють чимало людей, а претендентам на багатство потрібно пройти заплутаний квест.

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Неймовірна історія нашого нового фільму, занурить Вас у цікавий квест, в якому головне знайти відповідь на запитання "Де гроші?",

– говорить Дзідзьо у своєму інстаграмі.

Історія починається з епізоду, коли в домівку до героїні Ади Роговцевої вривається піаніст-аферист. Цікава зав'язка історії покликана розв'язати сюжет картини, завдяки якому герої змінять характери один одного.

Це така розхожа фраза, що гроші нічого не вирішують. Звичайно, вирішують багато, але не всі і головного вони не вирішують і саме про це фільм. Тому що, які б не були гроші, а треба внутрішній зміст, гідність людську,

– поділилася Ада Роговцева.

"Де гроші?" 2021: дивіться фрагмент з фільму

Діамантами нашого фільму стануть Ада Роговцева та Сергій Либа. Сподіваємося, завоювати Ваші серця і міжнародний ринок,

– розповідає Дзідзьо про майбутній фільм.

Продюсерами фільму виступили Анатолій Безухом та Діана Юраш.

Акторський склад стрічки "Де гроші?"

Ада Роговцева,

Михайло Хома,

Сергій Либа,

Анна Буткевич,

Ахтем Сеітаблаєв,

Віктор Андрієнко,

Володимир Остапчук,

Олексій Тритенко,

Юрій Горбунов,

Володимир Задніпровський,

Євген Сморигін,

Сталіна Лагошняк,

Любов Тимошевська,

Наталя Холоденко,

Діма Варварук,

Сергій Бачик,

Василь Ващук,

Назарій Гук та інші.



Піаніст Дзідзьо працює піаністом у таємничому будинку-квесту / Фото Пресслужба фільму