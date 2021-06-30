Романтична комедія "Коротко кажучи": відомо, коли ми побачимо фільм на екранах

Австралійська романтична комедія "Коротко кажучи" від номінанта на Оскар Джоша Лоусона на великі екрани вийде 22 липня 2021 року.

Про що комедія "Коротко кажучи"

Тедді, головний герой стрічки, завжди відкладає все на потім. Та, прокинувшись уранці після свого весілля, він виявляє, що здійснює стрибки в часі, – кожні кілька хвилин він переміщується в майбутнє на наступний рік свого життя. Хлопець намагається знайти вихід, аби не втратити всі свої роки. Про це повідомляє пресслужба фільму Arthouse Traffic.

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Акторський склад ромкому "Коротко кажучи"

Головні ролі в картині виконали:

Рейф Сполл ("Світ Юрського періоду 2", "Зомбі на ім’я Шон", "Життя Пі");

("Світ Юрського періоду 2", "Зомбі на ім’я Шон", "Життя Пі"); Зара Ньюман – одна з найвидатніших Австралійських актрис театру за версією The Guardian.

Режисер, сценарист і виконавець однієї з ролей другого плану в фільмі –, номінант на премію Оскар за сценарій короткометражного фільму "Одинадцять годин" у 2018 році.– це його друга повнометражна режисерська робота після ромкому "Маленька смерть", що став фестивальним хітом і, зокрема, лауреатом Призу глядацьких симпатій кінофестивалів SXSW і в Салоніках. Також Джош Лоусон –("Мортал Комбат", "Маленька смерть").