3 високорейтингові комедії, які можна подивитись на Netflix з дітьми

Вихідні – це ідеальний час для того, щоб зібратися разом із родиною та провести кілька годин у колі близьких, насолоджуючись спільними моментами. Це можливість відпочити від буденних турбот і зануритись у розваги, що принесуть радість усім. А що може бути кращим варіантом для сімейного перегляду, аніж цікаві комедії на Netflix?

Комедії – це універсальний жанр, який підійде для будь-якого віку і настрою. Вони дозволяють сміятися, розслаблятися і забувати про все на світі, при цьому не вимагаючи особливих емоційних зусиль. На Netflix представлений широкий вибір фільмів та серіалів, що дозволяють кожному знайти щось до душі.

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"Готель для собак"

За сюжетом фільму, Енді та Брюсу доводиться розв'язувати непросту задачу – як влаштувати життя свого чотириногого улюбленця, собачки, на ім'я П'ятниця, адже її не можуть терпіти їхні названі батьки. Вони вирішують не просто знайти рішення, а підходять до цього питання з усією серйозністю та креативністю.

Разом зі своїми друзями-однодумцями, юними натуралістами, хлопці знаходять стару покинуту будівлю, яку перетворюють на сучасний готель для собак. У цьому готелі є все, що може стати в пригоді чотириногим гостям. Першими відвідувачами готелю стають бездомні собаки, яких хлопці знаходять по всій окрузі, даруючи їм новий шанс на краще життя.

"Готель для собак": дивіться онлайн трейлер фільму

Однак, крім облаштування побуту для своїх хвостатих постояльців, Енді та Брюсу доведеться вирішити ще багато інших проблем. Серед них – боротьба з недоброзичливими сусідами, яким не подобається галасливий готель поряд з їхніми будинками. Героєм доведеться відстояти своє право на мрії та допомогти чотириногим друзям знайти прихисток у світі, де вони також мають право на комфортне життя.

"Маревокрай"

За сюжетом цієї комедії молода дівчина випадково натрапляє на таємничу мапу, яка веде до Маревокраю – неймовірного і казкового світу снів. Цей світ не такий, як звичні сновидіння, і тут все зовсім інакше: химерні пейзажі, незвичні істоти, абсурдні ситуації – все, що неможливо уявити в реальному житті. Мапа стає ключем до пригод, в які дівчина потрапляє не з власної волі, а через те, що намагається втекти від власних кошмарів.

"Маревокрай": дивіться онлайн трейлер фільму

Щоб краще орієнтуватися в цьому незвичайному світі, дівчина змушена звернутися по допомогу до ексцентричного пройдисвіта, який, здається, не має жодного серйозного наміру, але чомусь завжди з'являється саме там, де потрібен.

"Різдвяний принц"

За сюжетом цього романтичного фільму, напередодні Різдва молода журналістка-початківець Ембер отримує можливість зробити важливий репортаж про вступ на престол наслідного принца в королівстві Алдовія. Однак її завдання виявляється значно складнішим, ніж здавалося на перший погляд. Спочатку Ембер повинна лише висвітлити урочистості та обставини коронації, але згодом її амбіції та допитливість виводять її на складніші та більш таємничі сюжетні лінії.

"Різдвяний принц": дивіться онлайн трейлер фільму

Хитрістю, а часом і за допомогою своїх журналістських прийомів, Ембер затримується при дворі, сподіваючись отримати доступ до найбільш інтимних деталей особистого життя майбутнього короля. Всі вже чули про його численні та гучні розставання з дівчатами, що стало темою для численних чуток у пресі. Однак, попри своє гучне минуле, принц залишається для публіки загадкою: хто він насправді? Яким буде його правління? Які таємниці він приховує від громадськості?

Ембер, у гонитві за справжньою правдою, намагається проникнути у залаштунки дворянського життя, що охоплене не лише гучними святкуваннями, але й прихованими інтригами.