Для гарного настрою: 5 фільмів з Дженніфер Еністон, які треба подивитися осіннього вечора

Світове визнання Дженніфер Еністон принесла роль Рейчел Грін у серіалі "Друзі". Однак це не єдина робота акторки, якою вона може пишатися. Зараз у фільмографії Дженніфер є понад 70 робіт, які полюбилися мільйонам глядачів.

Серед них є багато комедійних стрічок, які точно покращать настрій після перегляду. Особливо цього холодного осіннього вечора. Тож обирайте фільм, який дивитиметеся вже сьогодні, у новій добірці 24 Каналу.

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"Загадкове вбивство"

Рейтинг IMDb: 6.0

Рік: 2019

У ролях: Адам Сендлер, Дженніфер Еністон, Люк Еванс

У цій комедії Еністон зіграла роль дружини поліцейського Ніка – Одрі, яка працює перукаркою. Подружжя живе в Нью-Йорку, мріє про подорож Європою, в яку нарешті відправляється. Однак замість відпочинку парі доводиться розкривати загадкове вбивство на борту яхти мільярдера.

"Загадкове вбивство": дивіться онлайн трейлер фільму

"Загадкове вбивство 2"

Рейтинг IMDb: 5.8

Рік: 2023

У ролях: Адам Сендлер, Дженніфер Еністон, Марк Стронґ

Продовження комедійної історії починається з того, що Нік та Одрі Шпіц відкривають власне агентство. Їхнього друга-мільярдера викрадають з власного весілля, тож попереду в подружжя нове грандіозне розслідування.

"Загадкове вбивство 2": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ми – Міллери"

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Рейтинг IMDb: 7.0

Рік: 2013

У ролях: Дженніфер Еністон, Джейсон Судейкіс, Вілл Поултер, Емма Робертс

Девід Кларк – дрібний торговець наркотиками, однак він всіляко оберігає від них дітей. Одного разу чоловіка пограбували, коли він захищав дівчинку. Девіду потрібно розрахуватися з постачальником, але нічим. Тому йому доводиться здійснювати поставку великої партії наркотиків за кордон. Що Кларк придумає, щоб реалізувати це, і чи вдасться йому хитромудрий план?

"Ми – Міллери": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дружина напрокат"

Рейтинг IMDb: 6.4

Рік: 2011

У ролях: Адам Сендлер, Дженніфер Еністон, Ніколь Кідман, Нік Свардсон, Бруклін Декер, Бейлі Медісон

Денні – запеклий холостяк, якому подобаються лише короткочасні зв'язки. Чоловік вражає оригінальністю, бо для знайомства з дівчатами одягає обручку та розповідає про нібито нещасне подружнє життя, прагнучи викликати співчуття. Однак одного разу все йде не за планом і красуня Палмер хоче познайомитися з дружиною Денні. Щоб не зізнаватися у брехні, він просить помічницю Кетрін підіграти йому. Чим закінчиться для них така авантюра?

"Дружина напрокат": дивіться онлайн трейлер фільму

"Полювання на колишню"

Рейтинг IMDb: 5.6

Рік: 2010

У ролях: Дженніфер Еністон, Джерард Батлер, Джейсон Судейкіс

Майло Бойд – мисливець за головами, який нетерпляче чекає на виконання нового завдання. Чоловік в захваті, адже йому потрібно вполювати колишню дружину Ніколь, яка втекла з-під застави. Знаючи екскохану, Майло з легкістю знаходить її, але тоді все тільки починається.

"Полювання на колишню": дивіться онлайн трейлер фільму