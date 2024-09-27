3 шикарні комедії на Netflix для перегляду з друзями

Якщо ви шукаєте веселі й дотепні стрічки, що допоможуть розслабитися після напруженого дня, цей список точно для вас. Ми підготували для вас підбірку чудових комедій на Netflix, які ідеально підійдуть для перегляду разом із друзями. Ці фільми подарують вам море сміху, легкості та незабутніх емоцій.

Зберіть друзів, приготуйте попкорн, влаштовуйте кіновечір і насолоджуйтеся цими неймовірно смішними фільмами від Кіно 24, що піднімуть настрій та створять незабутню атмосферу. Час відпочити та отримати задоволення від справжнього комедійного кіно!

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Комедії, які можна переглянути на Netflix

"Ножі наголо: Скляна цибуля"

За сюжетом комедії Бенуа Бланк – харизматичний і ексцентричний детектив, вирушає до сонячної Греції, де його чекає нова загадка. У середовищі розкішних пейзажів та античних руїн, він опиняється в оточенні незабутніх та різнопланових персонажів, кожен з яких має свої таємниці.

Крок за кроком Бланк починає розкривати приховані зв'язки між підозрюваними, здираючи шари брехні та інтриг, які вони так старанно приховували. Кожен новий поворот сюжету відкриває несподівані деталі та ставить перед детективом все більше складних питань.



Ця захоплива подорож крізь заплутану павутину таємниць насичена комедійними моментами, які додають легкості та чарівності розвитку подій.

"Ножі наголо: Скляна цибуля": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кінець ї***ого світу"

Джеймсу сімнадцять років, і він переконаний, що є психопатом. Його життя здається йому порожнім і безглуздим, аж поки він не зустрічає Алісу – нову дівчину в школі, яка теж має свої особливості. Аліса, так само сімнадцятирічна, відрізняється примхливим і нестримним характером, що відразу привертає увагу Джеймса. Між ними спалахує підлітковий роман, у якому Аліса вирішує втягнути Джеймса у свою власну авантюру.

"Кінець ї***ого світу": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сварка"

За сюжетом, дрібний дорожній конфлікт між двома абсолютно різними людьми – невдалим підрядником і підприємницею, яка незадоволена своїм життям, – стає відправною точкою для серйозного протистояння. Те, що починається як звичайна сварка на дорозі, переростає в жорстку гру, у якій кожен із них починає вивільняти свої найтемніші пориви.

"Сварка": дивіться онлайн трейлер серіалу

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