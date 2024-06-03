Незабутні настрої літа: 2 цікаві комедії про відпочинок та відпустку

Настало довгоочікуване літо, тому час налаштовуватися на теплі місяці, насичені не лише працею, але й відпочинком. Якщо ви досі не відчули літні настрої, у цьому допоможе добірка вдалих комедій.

Кіно 24 підготував кілька цікавих комедій про відпочинок та відпустку, які допоможуть зробити ваше літо ще більш веселим та незабутнім. Для багатьох із нас це період, коли ми можемо відкласти всі справи, зануритися в атмосферу теплих днів і провести незабутні моменти з близькими людьми.

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"Ми – Міллери"

У центрі сюжету – Девід Кларк, який торгує наркотиками. Його важко назвати зразковою людиною, однак він принаймні не готовий продавати заборонені речовини дітям. Одного разу Девід заступається за дівчинку, однак у нього забирають товар та гроші. Кларку потрібно розплатитися з босом, тому він вигадує хитрий план. Чоловік робить поставку великої партії наркотиків за кордон, вдаючи, нібито він вирушив з сім'єю у відпустку.

"Ми – Міллери": дивіться трейлер онлайн

Комедія "Ми – Міллери" одна з високорейтингових серед фільмів у своєму жанрі. Глядачі високо оцінили цю стрічку.

"Королівство повного місяця"

Фільм переносить глядач у 60-ті роки XX століття. 12-річні хлопчик-бойскаут та дівчинка з місцевої родини раптово зникають. Після пошуків підлітків знаходять і розлучають, а хлопця відправляють до колонії-інтернату. Та дорослим не вдається зруйнувати юне кохання.

"Королівство повного місяця": дивіться трейлер онлайн

Стрічка була номінована на Оскар та Золотий глобус. Зокрема критики високо оцінили сценарій.