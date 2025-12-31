Плакатимете зі сміху: 7 блискучих комедій, які варто подивитись із друзями

Кожен із нас бодай раз у житті мріяв про магічну кнопку, чарівну паличку чи раптовий візит Святого Миколая, який одним махом вирішить усі проблеми. Але кінематограф попереджає: іноді втілення заповітного бажання призводить зовсім не до того результату, який очікувався.

Від голлівудської комедійної класики до найсвіжіших українських прем'єр – у цій добірці ми згадуємо стрічки, які вчать нас сміятися над власними помилками та нагадують: справжнє щастя часто ховається не в магії, а в тому, щоб просто бути собою. У матеріалі 24 Каналу обирайте стрічку для себе.

Які комедії подивитись у святковий період?

"7 бажань" (2026)

Що буде, якщо Всесвіт раптом вирішить виконати ваші дитячі забаганки, про які ви давно забули, бувши заклопотаним дорослим? Головний герой цієї нової української комедії, амбітний юрист Олександр (Артур Логай), настільки занурений у гонитву за посадою мрії, що готовий пожертвувати навіть Різдвом із родиною.

Проте диво Святого Миколая, який зненацька вирішив виконати всі дитячі бажання дорослого Олександра, перетворює життя чоловіка на справжній атракціон абсурду: замість ділових вечерь – гори солодощів, замість статусного авто – кудлатий пес, про якого він мріяв у дитинстві, а колишня однокласниця (Ксенія Мішина) раптово з’являється з пропозицією руки та серця.

"7 бажань": дивіться онлайн трейлер фільму

Режисер Дмитро Шмурак створив яскраву комедію про те, як важко втримати здоровий глузд, коли твій внутрішній хлопчик отримує пульт від реальності, і водночас – теплу розповідь про найважливіші речі у життя.

Фільм майстерно використовує класичний комедійний прийом "переоцінки цінностей", змушуючи героя (а разом із ним і нас) замислитися: чи не занадто багато справжнього ми втрачаємо в гонитві за ілюзорним успіхом? "7 бажань" – у кінотеатрах України з 8 січня.

"Брехун, брехун" (1997)

Якщо існує еталон комедії про "бажання, що пішли не так", то ось він – фільм Тома Шедьяка "Брехун, брехун" із неповторним Джимом Керрі у зеніті його слави. Він грає успішного адвоката Флетчера Ріда, який побудував кар'єру на віртуозному вмінні прикрашати дійсність.

"Брехун, брехун": дивіться онлайн трейлер фільму

Проте після того, як його син Макс загадує на день народження лише одне бажання – щоб тато хоча б один день не брехав – життя Флетчера перетворюється на справжнє пекло. Раптово він втрачає контроль над власним язиком саме у той день, коли від його здатності викручуватися залежить найважливіша судова справа в кар’єрі.

"Брюс Всемогутній" (2003)

Всі ми іноді нарікаємо на несправедливість долі, але Брюс Нолан пішов далі й висунув претензії самому Богу. А Він, своєю чергою, вирішив на них відповісти… Тож, Творець пішов у відпустку і передав Брюсу – репортеру-невдасі з Баффало – всі свої повноваження.

Спершу Брюс щиро радіє своїй божественній силі, хоча й використовує її явно не за призначенням – наприклад, щоб створити собі ідеальну зачіску, приборкати трафік чи помститися колегам. Проте невдовзі Брюс починає розуміти, що велика сила – це ще й велика відповідальність; що відповідати на мільйони молитов одночасно – це не так весело, як здавалося; а примус волі не здатен змусити людину покохати тебе по-справжньому.

"Брюс Всемогутній": дивіться онлайн трейлер фільму

Ця стрічка стала завершенням неофіційної трилогії Тома Шедьяка із Джимом Керрі після фільму "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин" (1994) та вже згаданого "Брехун, брехун". Дует Керрі та неперевершеного Моргана Фрімена у ролі Бога став канонічним, а Дженніфер Еністон у ролі подруги Брюса Грейс додала історії теплоти та щирості.

"Чого хочуть жінки" (2000)

Ця іскриста романтична комедія режисерки Ненсі Маєрс пропонує найбажанішу суперсилу для будь-якого чоловіка – здатність чути жіночі думки.

Головний герой, самовпевнений мачо та зірка рекламного бізнесу Нік Маршалл (Мел Гібсон), після нещасного випадку у ванній раптово отримує доступ до "прямого ефіру" з голів усіх жінок навколо. Його перше бажання – використати цей дар, щоб на роботі випередити нову конкурентку Дарсі Макгуайр (Гелен Гант), а ще – спокусити чи не кожну зустрічну жінку.

"Чого хочуть жінки": дивіться онлайн трейлер фільму

Проте замість очікуваного тріумфу Нік опиняється в епіцентрі кумедних конфузів, адже, як виявилося, дізнаватися, що жінки думають про нього насправді, – це доволі болючий, хоча й надзвичайно повчальний досвід.

"Клік: З пультом по життю" (2006)

Хто б не хотів мати можливість "прокрутити" нудну нараду, затори на дорогах або сімейну сварку? Ось і успішний архітектор Майкл Ньюмен (Адам Сендлер) мав таке заповітне бажання. І тут він випадково отримує від дивакуватого винахідника універсальний пульт, що керує самим часом!

Отримавши цей фантастичний девайс, Майкл починає активно користуватися функціями "пропустити" та "перемотати вперед", щоб швидше дістатися до омріяного підвищення.

Проте він не враховує важливого нюансу: пульт запам'ятовує його вподобання і починає сам "проклікувати" цілі роки життя, залишаючи героя глядачем на святі власної долі, де діти вже виросли, а близькі люди стали чужими.

"Клік: З пультом по життю": дивіться онлайн трейлер фільму

Адам Сендлер у цій стрічці демонструє дивовижну трансформацію від коміка до сильного драматичного актора, а компанію йому складають Кейт Бекінсейл та харизматичний Крістофер Вокен у ролі винахідника.

Фільм режисера Френка Корачі майстерно заманює глядача кумедними витівками з пультом, щоб зрештою завдати емоційного удару та нагадати: життя – це не лише яскраві моменти перемог, а й ті самі "нудні" хвилини, які й роблять нас людьми.

"Засліплений бажаннями" (2000)

У комедії Гарольда Раміса сором'язливий програміст Еліот Річардс (Брендан Фрейзер) настільки впадає у відчай через нудне життя і нерозділене кохання, що погоджується на пропозицію самої Дияволиці (Елізабет Герлі). Умова проста: виконання семи бажань в обмін на душу. Проте Елліот швидко переконується, що бажання мало загадати – треба ще правильно їх сформулювати: варто йому забажати стати багатим та впливовим чоловіком, як він стає колумбійським наркобароном, а мрія про життя чуттєвого інтелектуала обертається нескінченними сльозами над заходом сонця.

"Засліплений бажаннями": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка "Засліплений бажаннями" – римейк однойменного фільму 1967 року – залишається актуальною і сьогодні завдяки своєму дотепному сценарію, позачасовому гумору та ніколи не зайвому нагадуванню про те, що трава за чужим парканом може лише здалека видаватися зеленішою за власну.

"Любов, секс і вибори" (2026)

"Ти хочеш, щоб на тебе дивились? Я зроблю так, що на тебе залипнуть мільйони!", – каже агент з підбору акторок у фільми для дорослих Мартін (Артур Ігнатенко), який у нічному клубі знаходить ідеальну кандидатку для нової ролі – тусовщицю Дашу (Лілія Цвєлікова), яка ну дуже-дуже прагне уваги й слави. Однак після успішних перших зйомок, з'ясовується, що Даша – дружина місцевого мера.

"Любов, секс і вибори": дивіться онлайн трейлер фільму

Бідоласі Мартіну, який цими зніманнями суттєво заплямував меру репутацію, тепер потрібно подбати не лише про власну кар’єру і життя, а ще й про... майбутні вибори й несподівано знайдене кохання.

Окрім Ігнатенка та Цвєлікової, у фільмі також знялися Олексій Суровцев, Ніна Набока, Олександр Мельник і реальна зірка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон (Юлія Сенюк). А в кінотеатрах цю нову провокаційну українську комедію ми побачимо 5 лютого.