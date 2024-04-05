Кіно 24 підготувало для вас 3 чудових комедії. Тож, пропонуємо гарнесенько відпочити в компанії кращих комедійних фільмів.

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"Дюплекс", 2003

Нещодавно молодята Алекс і Ненсі знайшли квартиру своєї мрії, хоча з сусідами їм не пощастило. Над ними живе літня ірландка, яка, незважаючи на свій вік, залишається жвавою та допитливою. Її втручання у справи подружжя суттєво порушує їхній повсякденний розпорядок.

Ситуація стала нестерпною для молодого подружжя, що змусило їх вдатися до крайніх заходів, аби вирішити проблему. Однак старенька виявилася напрочуд хитрою, що ще більше ускладнило ситуацію.

"Дюплекс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Похмілля у Вегасі", 2009

Абсолютно неймовірна комедія "Похмілля у Вегасі" неодмінно змусить глядачів сміятися та однозначно розвеселить їх. Фільм розповідає про групу найкращих друзів, які вирушають на дику парубоцьку вечірку в Лас-Вегасі. Хлопці настільки гарно повеселилися, що наступного ранку прокинулися в химерній і кумедній ситуації. На перший погляд – начебто нічого незвичного, однак є декілька але…

Головні герої виявляють, що в одного з них відсутній зуб, в шафі сидить чиясь дитина, а у ванній кімнаті взагалі хазяйнує справжній тигр. Наречений, головний винуватець свята, також ніде не з'являється, що додає хаосу і плутанини.

Те, як хлопці намагаються розібратися з наслідками своєї незабутньої ночі у Вегасі точно повеселить глядачів.

"Похмілля у Вегасі": дивіться онлайн трейлер

"Змішані", 2014

У комедійному фільмі "Змішані" сюжетна лінія розповідає про батька-одинака Джима Фрідмана та матір-одиначку Лорен Рейнальдс, які несподівано зустрічаються під час невдалого побачення наосліп. Незважаючи на їхнє рішення ніколи більше не бачитися, доля втручається, коли вони випадково плутають кредитні картки в ресторані.

Коли ж Джим приїжджає, аби повернути картку, то зовсім випадково дізнається, що може придбати хорошу путівку, на один з курортів Африки. Однак він і уявити собі не міг, що другу частину тієї путівки купить Лорен, і їх дороги знову перетнуться, проте вже на іншому континенті.

За поворотом долі, пара тепер проведе всю свою відпустку разом, що призведе до низки комічних та кумедних ситуацій.

"Змішані": дивіться онлайн трейлер фільму

Ці комедії ідеально підійдуть, аби підняти настрій та гарно провести час. Приємного перегляду!