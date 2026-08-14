Накращі комедії 2000-х років, які подарують відчуття ностальгії

Щоб мати гарний настрій, треба оточувати себе приємними емоціями. А щоб десь знайти ці відчуття, можна обрати варіант із переглядом фільму, який наповнений жартами й кумедними ситуаціями.

24 Канал вирішив зробити ставку на комедіях 00-х років, адже саме тоді найкраще відчувалась безтурботність.

"Великий куш", 2000

Рейтинг IMDb: 8,2

В Анголі грабують ювелірний магазин, і рідкісний 84-каратний діамант повинен дістатись нью-йоркському мафіозі, на прізвисько Кузен Аві. Переправляти камінь береться один злодій, але дорогою в Лондоні він вирішує зробити ставку на підпільний бій, через що потрапляє в засідку і помирає. А щодо алмазу, то він починає переходити з рук до рук.

"Великий куш": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дім великої матусі", 2000

Рейтинг IMDb: 5,3

Агент ФБР Малколм Тернер переодягається у жінку, щоб вийти на слід грабіжника. Спершу він мав тільки стежити за будинком, але розвиток подій змінився, тому агента тепер називають "великою матусею". Ба більше, операція може опинитись під загрозою, оскільки у Малколма прокидаються почуття до Шеррі, яка може бути причетною до пограбування.

"Дім великої матусі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Знайомство з батьками", 2000

Рейтинг IMDb: 7,0

Головний герой Фокер їде до батьків своєї дівчини, щоб попросити її руки. Однак батько коханої – колишній агент ЦРУ, який підозрює обранця доньки буквально в усьому. З цього моменту на зятя чекають випробування.

"Знайомство з батьками": дивіться онлайн трейлер фільму

"Брюс Всемогутній", 2003

Рейтинг IMDb: 6,8

Невдаха-телерепортер Брюс звинувачує Бога у всіх своїх бідах. У відповідь Бог постає перед ним і пропонує тиждень побути Всевишнім, щоб зрозуміти, як важко керувати світом.

"Брюс Всемогутній": дивіться онлайн трейлер фільму

Також до списку комедій можна додати і такі культові фільми:

"Похмілля у Вегасі";

"Школа року";

"Зразковий самець";

"Погані дівчата".

Маємо і хороші новини для фанів франшизи "Щоденники принцеси" – нарешті стало відомо, чи буде продовження.