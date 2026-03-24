Культові комедії 90-х років, які повернуть у безтурботне минуле
Дуже часто хочеться увімкнути старий добрий фільм, де багато теплого гумору, щоб відволіктись від усіх проблем сьогодення. У такому випадку у пригоді стають фільми 90-х чи навіть 00-х років, які по праву можна вважати безсмертними.
24 Канал розповість про деякі з них, адже вони назавжди увійшли в історію культового кіно.
"Няньки", 1995
Рейтинг IMDb: 6,0
Двоє кремезних братів-близнюків влаштовуються працювати няньками та охоронцями для двох розбещених та неслухняних хлопчиків із заможної родини. Між дорослими чоловіками та дітьми розгоряється справжня війна.
А коли хлопців викрадають, то няньки мусять використати всі свої сили, щоб врятувати дітей.
"Поліцейська академія", 1984 (всього 7 повнометражних фільмів)
Рейтинг IMDb: 6,7
Після запровадження нових правил будь-хто може вступити до поліцейської академії. У результаті відбору туди потрапляє компанія дивакуватих і зовсім різних людей, які здаються зовсім непридатними до служби.
Головний герой – хитрий новачок, який думає, що зможе просто "пересидіти" навчання. Однак він ще не знає, які пригоди чекають на нього та його нових знайомих.
"День бабака", 1993
Рейтинг IMDb: 8,0
Телеведучий прогнозу погоди вирушає у маленьке містечко, щоб відзняти репортаж про свято Дня бабака. Але раптом він стає заручником часової петлі – один і той самий день повторюється знову і знову.
Спочатку для журналіста це здається веселим, однак до нього таки приходить переосмислення життя. Якщо він зробить правильні висновки, то отримає шанс вирватись з цього замкненого кола.
Які ще комедійні фільми з 90-х повернуть у дитинство?
- "Проблемна дитина";
- "Кучерява Сью";
- "Майор Пейн";
- "Марс Атакує";
- "Таксі";
- "Бетховен";
- "Ейс Вентура";
- "Малюк на прогулянці";
- "Двоє: Я і моя тінь" тощо.
На жаль, чимало з цих фільмів мають відносно не високий рейтинг, однак це не робить їх меншовартісними. Головне – щоб душа раділа під час перегляду.