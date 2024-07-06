Забути про всі проблеми: 2 комедійні фільми для хорошого настрою

Іноді найкращий спосіб забути про всі проблеми — це зануритися у світ кіно і насолодитися якісною комедією. Ці фільми подарують хороший настрій і допоможуть відволіктися від буденних турбот.

У матеріалі Кіно 24 – дві чудові стрічки, що змусять вас сміятися від душі. Розслабтеся та приготуйтеся до позитивних емоцій з нашою добіркою комедійних фільмів.

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"Завжди говори "так"

: 2008: Джим Керрі, Зої Дешанель, Бредлі Купер.: США, Велика Британія: 6.8

Це історія про простого і сором'язливого Карла Аллена, який звик казати "ні" на всі пропозиції життя. Однак після відвідування мотиваційного семінару, Карл вирішує змінити свою тактику і починає говорити "так" на все.

"Завжди говори "так": дивіться трейлер онлайн

Ця зміна відкриває перед ним нові можливості, захопливі пригоди і навіть справжнє кохання. Але чи дійсно життя, наповнене тільки згодами, є ідеальним?

"Таємне життя Уолтера Мітті"

: 2013: Бен Стіллер, Крістен Віг, Адам Скотт, Ширлі Маклейн, Шон Пенн.

: США, Велика Британія: IMDb – 7.3

Волтер Мітті – звичайний офісний працівник журналу Life, який тікає від одноманітності свого життя у світ фантазій. У своїх мріях він стає героєм неймовірних пригод і романтичних історій.

"Таємне життя Уолтера Мітті": дивіться трейлер онлайн

Але коли існування журналу опиняється під загрозою, Волтер наважується вийти з зони комфорту і вирушає у реальну подорож, яка виявляється ще більш дивовижною, ніж його уявні пригоди.