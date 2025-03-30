Переглядаються на одному подиху: 3 комедійні серіали, які стали культовими

Фільм чи серіал не завжди повинен занурювати глядача у глибокі філософські питання чи роздуми про сенс життя. Інколи хочеться переглянути щось легше й просте для сприйняття, що підніме настрій та дозволить розслабитися.

Кіно 24 розповість про комедійні серіали, які за роки виходу стали культовими. Це одні з найпопулярніших ситкомів, що подарують позитивні емоції.

До слова Новий український кримінальний серіал, про який гудить вся мережа: де дивитись "Тілоохоронець"

"Офіс"

Роки виходу: 2005 – 2013

Рейтинг IMDb: 9.0/10

Серіал розповідає про життя працівників офісу компанії паперу Dunder Mifflin у Пенсильванії. Стрічка знайомить глядача з незграбним регіональним менеджером Майклом, який намагається бути найкращим шефом і жартувати на кожному кроці незалежно від доречності.

"Офіс": дивіться найкращі моменти онлайн

"Друзі"

Роки виходу: 1994 – 2004

Рейтинг IMDb: 8.9/10

У центрі сюжету – життя шістьох близьких друзів, кожен з яких має свою історію та особливі риси характеру. Рейчел – "татусева донька" у пошуках незалежності, Моніка – кулінарка з перфекціонізмом, Чендлер – офісний працівник з саркастичним гумором, Джої – актор, який обожнює їжу й секс, Росс – палеонтолог і батько та Фібі – масажистка і співачка, яка втратила маму. Попри ці кардинальні риси в них усіх є що обговорити.

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"Теорія великого вибуху"

Роки виходу: 2007 – 2019

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Американський ситком розповідає про життя талановитих фізиків – Шелдона, Леонарда, Говарда та Раджеша. Вони мають високий рівень інтелекту та неймовірний розум, але попри це є дивакуватими й сором'язливими. У їхньому житті все змінюється, коли навпроти квартири Шелдона та Леонарда оселяється молода білявка Пенні, яка мріє стати акторкою.

"Теорія великого вибуху": дивіться найкращі моменти онлайн