Композитор "Дюни" в Лондоні перервав свій концерт, щоб показати відео українця під час сирен

Композитор та автор музики до легендарних кінофільмів Ганс Циммер перервав свій концерт у Лондоні 23 березня, щоб показати гру піаніста зі Львова, яку він виконував під час сирен.

Львів’янин зіграв на фортепіано композицію Ганса Циммера з фільму "Початок". Після цього композитор виконав той самий саундтрек Time, але вже разом зі своїм оркестром, до якого входить 10 музикантів з Одеси.

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Ганс Циммер перервав свій концерт в Лондоні, щоб показати відео українця під час сирен

Наші серця з вами та з вашим народом,

— додав Циммер, звертаючись до українських музикантів, а зала вітала їх оплесками.

"Зазвичай наприкінці вечора ми виконуємо останню композицію Time. Але спочатку я хотів би показати вам її іншу версію, яка була зіграна за інших умов. Моя дочка знайшла це відео в інстаграмі, – доповнив Циммер у межах концерту Hans Zimmer Live.

Львів’янин подякував Циммеру за підтримку українців

Сьогодні піаніст висловив слова вдячності легендарному композитору Гансу Циммеру. Він опублікував пост у себе в інстаграмі.

Я дуже вдячний @hanszimmer за підтримку України в цій жахливій війні, яку розпочала Росія проти нашого народу,

– сказав він.

Також він доповнив, що відео, котре за кілька днів стало надзвичайно популярним, побачила його донька @zzimmer і показала татові.

"Вона написала мені слова підтримки та вчора ввечері це відео Ганс Циммер показав на своєму концерті в Лондоні на 02 Arena перед аудиторією в 15 тисяч осіб і також особисто мені записав ролик підтримки. Я дуже вдячний сім’ї Циммер за привернення уваги до війни в моїй державі", – наголосив хлопець.

Я радію, що своїм ремеслом роблю великий внесок на інформаційному фронті, щоб якомога більше людей знало правду і протестували проти агресивної й злочинної Росії,

– підсумував він.

Як відомо, Ганс Циммер є композитором багатьох легендарних фільмів, серед яких: "Пірати Карибського моря", "Дюна", "Інтрестеллар", "Інферно", "Той, хто біжить по лезу 2049", "Кращий стрілець: Маверік" тощо.