Про це повідомили представники Netflix. У матеріалі ви дізнаєтеся більше про сюжет, персонажів та творчі рішення, які зробили "Конотопську відьму" таким явищем у світі українського кіно.

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Фільм "Конотопська відьма" уже на Netflix: подробиці

"Конотопська відьма" вже встигла зарекомендувати себе як один з найкасовіших українських хорорів, завоювавши увагу глядачів завдяки своїй захопливій сюжетній лінії та потужній атмосфері.

Режисура Колесника, а також зірковий акторський склад на чолі з талановитими українськими акторами, створюють яскраві та незабутні враження для глядачів. У фільмі поєднуються елементи народної міфології та сучасного кіно, що робить його унікальним у своєму жанрі.

За сюжетом "Конотопської відьми", прадавня відьма, яка жила в Конотопі, давно зреклася своїх відьомських сил, закохавшись у звичайного хлопця. Її любов була такою сильною, що вона вирішила залишити позаду своє магічне минуле, сподіваючись на мирне життя поряд із коханим.

"Конотопська відьма": дивіться онлайн трейлер фільму

Однак все змінюється, коли настає війна, і російські солдати захоплюють місто. У жахливому спалаху насильства вони жорстоко вбивають її нареченого, залишаючи відьму з серцем, сповненим горя та ненависті. У цьому моменті втрати вона розуміє, що більше не може бути бездіяльною.

Змусивши себе повернутися до темних сил, вона відновлює свої здібності й починає втілювати в життя план помсти. Відьма валить жахливі та криваві кари на тих, хто заподіяв їй стільки болю. Її ненависть перетворюється на могутню силу, що вражає не лише ворогів, але й саму природу, перетворюючи місто на арені кривавих розправ.