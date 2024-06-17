Історія про силу: на Саміті миру у Швейцарії показали фрагмент вистави "Конотопська відьма"

У Швейцарії 15 та 16 червня зібралися представники понад 100 країн та міжнародних організацій на Саміті миру. Під час цього заходу показали фрагмент вистави "Конотопська відьма" Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Актори Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка у перший день Саміту виступили перед делегатами з уривком популярної української вистави. Дізнайтесь, що відомо про культову "Конотопську відьму".

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На Саміті миру показали "Конотопську відьму"

На Саміті миру у Швейцарії представили виставу "Конотопська відьма", створену за мотивами повісті Григорія Квітки-Основ'яненка.

Конотопська відьма – це голос сучасної України, яка бореться з темрявою за своє існування. Це сучасна історія про силу українського духу та його незламність. Духу, який сповнений світла правди та гучно звучить сьогодні крізь віки в єдиному прагненні жити, творити, перемагати!

– каже генеральний директор і художній керівник Євген Нищук.

Вона отримала надзвичайний успіх серед українських глядачів. Квитки на "Конотопську відьму" розлітаються за лічені години.

Як відреагували прихильники у коментарях

Українці підтримали земляків-акторів, які гідно представили нашу країну та показали її культурне розмаїття на Саміті миру. Ось, що вони пишуть в коментарях:

"Потужна подія! Вітаю!"

"Гордість! Так тримати, франківці!"

"Браво Євгену Нищуку та команді за те, що українське мистецтво бачить весь світ!"

"Найкращі українські відьми"

"Прекрасні! Дякую, що говорите світу"

Деякі українці висловлюють обурення, стверджуючи, що показ вистави "Конотопська відьма" на Саміті миру є неприпустимим та непотрібним, оскільки вистави повинні бути представлені в театрі. Проте більшість шанувальників визнають, що українська культура, зокрема театр, сьогодні заслуговує на велику увагу. Тому вони висловлюють подяку акторам за гідне представлення України на міжнародному рівні.