Найкращий містичний трилер всіх часів, який треба подивитись кожному

"Константин: Володар темряви" – один із найкращих містичних трилерів, який містить елементи фентезі, жахів та екшену. Цікаво, що ця стрічка – адаптація коміксу DC/Vertigo Hellblazer.

Якщо ви досі не бачили цей фільм з Кіану Рівзом, то вас можна вважати щасливцями. Бо ті, хто уже бачив "Константина", були б не проти "стерти собі пам'ять", щоб подивитись його знову, пише 24 Канал.

"Константин: Володар темряви": що відомо про фільм?

Режисер фільму – Френсіс Лоуренс який, відомий роботою над кількома фільмами в жанрі фентезі та бойовика (наприклад, "Голодні ігри" та інші).

Головні актори:

Кіану Рівз – Джон Константин;

Рейчел Вайс – детектив Анжела Додсон / Ізабел Додсон;

Шайя ЛаБаф – Чес Креймер;

Тільда Свінтон – архангел Гавриїл;

Джимон Гонсу – Міднайт;

Петер Стормаре – Люцифер;

Макс Бейкер, Прюітт Тейлор Вінс – також у ключових ролях.

Тривалість фільму: 121 хвилина (2 години 1 хвилина).

"Константин: Володар темряви": дивіться трейлер онлайн

Рейтинг IMDb: 7,0/10

Фільм було випущено у 2005 році. Однак через 20 років після прем'єри творці надихнулись зняти продовження культової історії. До головної ролі повернувся Кіану Рівз.

"Константин 2": дивіться онлайн трейлер фільму

Сюжет фільму "Константин: Володар темряви"

Фільм розповідає історію Джона Константина – мисливця на демонів, який має надприродний дар бачити істинні форми ангелів і демонів серед людей. Через свій дар і спробу покінчити з життям він опинився на межі загробного життя: за гріх самогубства його душа приречена на пекло. Але йому дають шанс на порятунок – якщо він буде боротися з силами темряви, що намагаються прорватися на Землю.

Коли детектив Анжела Додсон звертається до нього з проханням розслідувати дивну смерть її сестри Ізабель, яка нібито покінчила життя самогубством, Константин дізнається, що це частина значно глибшої й небезпечної змови. Демони, зокрема Маммон, син Люцифера, прагнуть використати потужний артефакт (Спис Долі), аби відкрити шлях для повного вторгнення пекла на Землю. Константин і його напарник Чес, колишній водій та учень, занурюються у світ темряви, де межа між добром і злом стирається.

Цікаво, що фільм не одразу став культовим, тільки з роками здобув собі статус. У кінострічку вклали орієнтовно до 100 мільйонів доларів, а от касові збори склали приблизно 230,9 мільйона доларів.