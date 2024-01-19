Директор театру, який побив українського актора, хоче подавати в суд за наклеп

17 січня перед будівлею Дніпровської опери Костянтин Пінчук ударив Миколу Лемешка в обличчя через те, що службовий автобус акторської трупи перекривав в'їзд на територію опери. Тепер Чернігівський театр висуває звинувачення проти Костянтина Пінчука.

Однак директор Дніпровської опери заперечив усі звинувачення. Дізнайтесь в матеріалі, що сказав Костянтин Пінчук на обвинувачення у побитті Миколи Лемешка.

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Костянтин Пінчук зробив гучну заяву

Усі обвинувачення, висунуті в адресу директора Дніпровської опери Костянтина Пінчука, він відкинув.

Буду телефонувати директору Чернігівського театру, розбиратися. Я думаю, що прийдеться мені шукати адвоката і на директора, на Чернігівський театр, подавати в суд за наклеп,

– сказав Костянтин Пінчук.

У поліції Дніпропетровської області повідомили Суспільному, що відкрили кримінальне провадження за фактом інциденту згідно зі статтею 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження).

За цією статтею передбачено штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) або виконання громадських робіт на строк до 200 годин, або виправних робіт на строк до одного року.

Директор Дніпровського театру побив Миколу Лемешка: що сталося

Під час розвантаження костюмів до актора під'їхала машина, у якій перебував директор оперного театру. Він вимагав від співробітників відігнати автобус, але його вимогу не змогли виконати.

Микола повідомив, що ми фізично не можемо відігнати автобус, бо проїзд заблокований іншими автівками. За це Микола отримав удар в обличчя від директора оперного театру Пінчука Костянтина,

– пояснили в Чернігівському театрі.

Чернігівський театр імені Шевченка закликав розповсюджувати інформацію про інцидент та наголосив на тому, що всі особи, винні у даній ситуації, повинні бути покарані. Однак Констянтин Пінчук, схоже, вважає інакше.