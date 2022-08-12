"Кожна гривня – важлива": Костянтин Войтенко й Антон Нестерко розповіли про волонтерство

Відомий український актор Костянтин Войтенко і чемпіон України з бальних танців Антон Нестерко розповіли, як об’єдналися заради перемоги України у війні.

Актор українського комедійного серіалу "Будиночок на щастя", який показує Новий канал, Костянтин Войтенко разом із професійним танцівником Антоном Нестерком волонтерять. Зараз чоловіки творчих професій об’єдналися і разом допомагають ЗСУ. Про це 24 каналу розповіла пресслужба Нового каналу.

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Костянтин Войтенко та Антон Нестерко розповіли про волонтерство

"Ми включилися у роботу з другого дня війни, – розповів Антон Нестерко. – Спершу займалися логістикою: виїзд людей з міст, розселення. Потім взяли паузу, зрозуміли, що скоро всі виїдуть, усе зміниться, і нам потрібно займатися чимось іншим. Тоді знайомі знайомих звернулись і сказали, що дуже потрібні тепловізор та приціл. Тож ми прийняли рішення, що насамперед відкриваємо волонтерську картку та збір на цей запит".

Командна робота продуктивна, коли кожен має свій постійний обов’язок. Якось Констянтин приїхав до Антона, і перше, що він запитав: "Чому ти знімаєш так мало контенту?". "Я пояснив, що хочу робити все, що він: запаковувати, заносити, відправляти. А він сказав, що я повинен більше знімати. Тепер це й роблю", – поділився Костянтин Войтенко у ютуб-проєкті "Очима правди".

За п’ять місяців війни, хлопцям, як і багатьом українським волонтерам, надійшло немало коштів.

Найбільший донат був від наших американських друзів. Вони провели захід та одним платежем перерахували дві з половиною тисячі доларів,

– зізнався Антон Нестерко.

"А цінність найменшого донату в тому, що він стабільний. Хлопець надсилав раніше одну гривню щодня, тепер надсилає дві гривні. Я його знайшов і поспілкувався, бо суто по-людськи було дуже цікаво, чому так. А він відповів: "Не маю можливості надсилати більше, але мені приємно, що можу робити це постійно". І нам це дуже приємно! Кожна гривня – важлива!", – доповнив Антон.

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"Будиночок на щастя": дивіться трейлер