На концерті у Кельні: композитор "Дюни" присвятив українкам саундтрек до фільму "Диво-жінка"

Відомий композитор Ганс Циммер присвятив українкам саундтрек до фільму "Диво-жінка" 1984 року. Це відбулося під час концерту у Кельні в Німеччині.

11 березня 2022 року Ганс Циммер нарешті вирушив у турне Європою з великим оркестром. Він виконував музику зі своїх найпопулярніших фільмів, а також свіжіші композиції. Під час концерту композитор висловив солідарність з Україною.

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Композитор "Дюни" присвятив українкам саундтрек до фільму "Диво-жінка"

До участі у концерті долучилося 10 музикантів з України, з Одеської національної опери, яким вдалося втекти до Німеччини від війни Росії проти України.

Спершу у кіномузичному турі планувалася участь усього Одеського оперного оркестру. Але після того, як вранці 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну, більшість музикантів Одеського оперного оркестру не змогли залишити країну.

Ганс Циммер вирішив присвятити композицію з фільму "Диво-жінка" 1984 року українським жінкам. Позаду музикантів транслювали ролик з українськими захисницями на тлі синьо-жовтого стяга.

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Як відомо, Ганс Циммер є композитором багатьох легендарних фільмів, серед яких: "Пірати Карибського моря", "Дюна", "Інтрестеллар", "Інферно", "Той, хто біжить по лезу 2049", "Кращий стрілець: Маверік" тощо.