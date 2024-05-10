Не дадуть відірватися від екрану: 2 цікаві корейські дорами

Шукаєте ідеальний спосіб розслабитися вдома – пориньте у світ корейських дорам. Ці захопливі серіали останнім часом набирають шаленої популярності серед молоді.

Вони вражають цікавими історіями із непередбачуваними сюжетами та приголомшливою грою акторів, від перегляду яких важко втриматися. Кіно 24 підготувало 2 корейські дорами, які можна подивитися вже на цих вихідних.

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"Силачка До Бон-Сун"

Ця весела комедія розповідає про пригоди До Бон-Сун, милої та чарівної дівчини з дивовижною суперсилою, що ховається за тендітною зовнішністю. Незважаючи на те, що вона намагається бути справжньою леді, постійно потрапляє в ситуації, в яких їй доводиться проявляти свої суперздатності.

Коли дівчина перетинається з керівником компанії з виробництва відеоігор, він бачить потенціал у її унікальних здібностях і пропонує їй роботу в якості свого охоронця. Приготуйтеся до шалених пригод, спостерігаючи за розвитком їхніх стосунків у цій веселій дорамі.

"Силачка До Бон-Сун": дивіться онлайн трейлер дорами

"Що сталося із секретарем Кім"

Зустрічайте Лі Ен Чжун, харизматичного та успішного керівника корпорації "Юїл Груп". З його високим IQ та яскравим зовнішнім виглядом, він має все. Чоловік користується увагою жінок, однак, найбільше любить себе. Його віддана секретарка Кім Мі Со вже дев'ять років поруч з ним, мириться з його самозакоханістю, що зробило її незамінною.

Але коли вона вирішує звільнитися, Лі Ен Чжун спантеличений. Він ніяк не зрозуміє причин, через які дівчина наважилася піти з роботи. Чоловік завжди вважав, що працювати на нього це вже привілей.

Подумавши над ситуацією, він дійшов висновку, що дівчина... закохалася. Невже вона закохалася в нього? Що ж, він, безумовно, так думає! Насправді, героїня навіть подумати не могла про почуття до такого зухвальця та нарциса. Кім Мі Со просто втомилася від його витівок і готова перейти на роботу, де її по-справжньому цінуватимуть. Зробивши кілька спроб знайти заміну, Чжун нарешті вирішив повернути свою колишню співробітницю, чого б це не коштувало.

"Що сталося із секретарем Кім": дивіться онлайн трейлер дорами

Обирайте стрічку із нашої добірки. Корейські дорами завжди готові вражати своїх глядачів. Тож, приємного перегляду!