3 південнокорейські фільми з високим рейтингом, які вас здивують

Південнокорейські фільми не надто популярні серед українців, проте деякі з них також заслуговують на увагу. Вони мають захопливі та небанальні сюжети, які можуть сподобатися.

Корейські фільми, які вас здивують

"Новий світ" (2013)

Рейтинг IMDb: 7.5/10

У центрі сюжету – таємний агент поліції Ча Сун, який проникає до найбільшого злочинного сандикату Кореї. Кар'єра чоловіка просувається: через вісім років він стає правою рукою першого заступника голови.

Незабаром лідер гине, між кланами розпочинається боротьба, а Ча Сун повинен зробити складний вибір.

"Я бачив диявола" (2010)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Наречену спеціального агента Кім Су Хьона жорстоко вбили, тож він намагається знайти злочинця. Чоловік натрапляє на слід маніяка Чан Ген Чхоля, але не хоче його здавати поліції чи швидко вбивати. Головний герой налаштований на довгу й болісну помсту.

"Спалення" (2018)

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Лі Чон Су випадково зустрічає дівчину, яка колись жила по сусідству. Шин Хе Мі просить хлопця доглянути за кішкою, поки вона у від'їзді.

Коли дівчина повертається, то знайомить Лі Чон Су з Беном, з яким познайомилася у під'їзді. Той розповідає головному герою про своє хобі.

Який український фільм подивитися ввечері?

Для перегляду ввечері також радимо український фільм 2022 року "Я і Фелікс". Режисеркою стрічки стала Ірина Цілик, а одну з головних ролей зіграв поет Юрій Іздрик.

Це історія про дружбу між хлопчиком Тимофієм та колишнім військовим часів війни в Афганістані Феліксом. Разом вони переживають чимало випробувань та пригод.